Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu
Yaşam

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu
06.11.2025 14:39
İstanbul Üsküdar'da eşini uyurken üzerine 3 litre kızgın yağ dökerek öldüren 44 yaşındaki Zeynep G. ifadesinde "Olay gecesi bana cinsel istismarda bulundu. Bunu kızımızın yanında da yapardı ve ben artık bıktım. O uyuyunca mutfağa gidip 3 litre kadar ayçiçeği yağı vardı, onu tencereye boşaltıp ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım" dedi.

Üsküdar'da yaşayan Zeynep G. (44), kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Sinan Gürsül (53) uyuduğu sırada üzerine kızgın yağ dökerek yaraladı. Sinan Gürsül, 13 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan eşi Zeynep G. İse tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zeynep G. hakimlikteki ifadesinde "Eşim alkol bağımlısıdır. Evlendiğimiz günden itibaren eşimden şiddet gördüm. Beni sürekli çocuklarımı almakla ve ailemi öldürmekle tehdit ediyordu. Olay gecesi yağı aldım. Kızımı yatağa yatırdım. Onun uyumasını bekledim. Yağı kaynattım eşimin üzerine döktüm" dedi.

Olay, 15 Ekim Çarşamba akşam saatlerinde Üsküdar Ünalan Mahallesi Varol Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan Sinan Gürsül eve alkollü geldiği için eşi Zeynep G. ile tartışmaya başladı. 25 yıldır evli olan çiftin tartışması bir süre sonra sona erdi ve Sinan Gürsül uyumaya gitti. Zeynep G. ise mutfakta kaynattığı kızgın yağı uyuyan eşi Sinan G.'nin üzerine döktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sinan Gürsül'ü hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren Zeynep G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu

"KABURGALARIM KIRILDI, DEFALARCA TEDAVİ OLDUM"

İfadesinde evliliğinin ilk yıllarından beri darbedildiğini söyleyen Zeynep G., "Kaburgalarım kırıldı, defalarca tedavi oldum. Ayrılmak istedim ama ailemle, çocuklarımla tehdit etti. Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti, sonra da gidip uyudu. O uyuyunca ben de mutfağa gidip 3 litre kadar ayçiçeği yağı vardı, onu tencereye boşaltıp ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım" dedi. İki çocuk annesi Zeynep G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"OLAY GECESİ YAĞI ALDIM UYUMASINI BEKLEDİM ÜZERİNE DÖKTÜM"

Tutuklanan eş Zeynep G. hakimlik ifadesinde, "25 yıllık evliyim. Eşim alkol bağımlısıdır. Evlendiğimiz günden itibaren eşimden şiddet gördüm. 2 kere boşanma davası açtım fakat kendisi müsaade etmedi. Ailemin evine döndüm ama çocuklarım için geri dönmek zorunda kaldım. Beni sürekli çocuklarımı almakla ve ailemi öldürmekle tehdit ediyordu. Olay gecesi bana cinsel istismarda bulundu. Eşim her gün alkol alır. Sürekli benimle cinsel istismarda bulunurdu ve olaylar kızımın yanında olurdu. Ben artık bunlardan bıktım. Kızım bu olayları rehberlik hocasına da anlatmış. Olay gecesi yağı aldım. Kızımı yatağa yatırdım. Onun uyumasını bekledim. Yağı kaynattım eşimin üzerine döktüm" dedi.

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu

HAYATINI KAYBETTİ

13 gün hastanede tedavi gören Sinan Gürsül ise tüm müdahalelere rağmen 28 Ekim'de hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

İstanbul, Üsküdar, Hukuk, Yaşam, Suç

Son Dakika Yaşam Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu - Son Dakika

