Son Dakika Haberleri: Komiserlik apoletini Başkan Orkan taktı
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Komiserlik apoletini Başkan Orkan taktı

1 saat önce

Karesi Belediyesinin deneyimli zabıta memuru Zeynep Küçükçakır (59) komiser oldu.

Komiserlik apoletini Başkan Orkan taktı, System.String[]
Karesi Belediyesinin deneyimli zabıta memuru Zeynep Küçükçakır (59) komiser oldu. Zabıta Komiseri Küçükçakır'a apoletlerini Başkan Dinçer Orkan törenle taktı.

Karesi Belediyesinin çalışkan zabıta memuru Zeynep Küçükçakır zabıta komiseri oldu. Göreve Balıkesir Belediyesinde 1989 yılında başlayan ve bu süre zarfında 2 kez Ziyaeetin Tan, 2 kez Sami Gökdeniz, Sabri Uğur, İsmail Ok ile 2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olunca da Ahmet Edip Uğur, Zekai Kafaoğlu ve Yücel Yılmaz ile çalıştıktan sonra Karesi Belediyesine atanan Küçükçakır 1997 yılında Türkiye Zabıta Vakfı tarafından Türkiye'de Yılın Zabıtası ödülüne layık görüldü. Zabıta komiseri Küçükçakır için Karesi Belediyesinde düzenlenen törenle komiserlik apoletlerini Başkan Dinçer Orkan ve Başkan Yardımcısı M.Baki Yarımdağ tarafından takıldı. Küçükçınar'ı kutlayan Başkan Orkan, görevinde başarılar diledi. Apolet takma törenine Karesi Belediye Zabıta Müdürü Cem Yılmaz'da hazır bulundu. - BALIKESİR
Dinçer Orkan, Zabıta, Karesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:31 Kaynak: İHA
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