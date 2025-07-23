Konutta yeni dönem yarın başlıyor: Uygun fiyatlı evleri kimler satın alabilecek? - Son Dakika
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Emlak

Konutta yeni dönem yarın başlıyor: Uygun fiyatlı evleri kimler satın alabilecek?

Konutta yeni dönem yarın başlıyor: Uygun fiyatlı evleri kimler satın alabilecek?
23.07.2025 11:23
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Emlak Konut ve TOKİ ortaklığıyla hayata geçirilecek yeni model, küçük birikimlerle gayrimenkule yatırım yolunu açıyor. Peki gayrimenkul sertifikası nedir, ne değildir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul'da konut piyasasında yeni bir dönemi başlatacak gayrimenkul sertifikası ile konut alımına imkan tanıyan projenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacak.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Emlak Konut GYO ve TOKİ iş birliğiyle hayata geçecek proje, vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunacak.

TOKİ VE EMLAK KONUT'TAN İŞ BİRLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların güvenilir barınma imkanlarına ulaşması için yeni bir adımı daha hayata geçirecek. Sosyal devlet anlayışıyla, sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm ile vatandaşın güvenli konuta erişimini kolaylaştırmaya çalışan Bakanlık, bu kez Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yeni bir yatırım modelini hayata geçirecek.

Konutta yeni dönem yarın başlıyor: Uygun fiyatlı evleri kimler satın alabilecek?

KÜÇÜK BİRİKİMLERLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI

Bakan Kurum, yarın İstanbul'da düzenlenecek toplantıda gayrimenkul sertifikasıyla küçük birikimlerle konut alma imkanı sunan yeni projeyi tanıtacak. Kurum, yeni yatırım modeliyle konutun tamamını satın alma ya da bir bölümüne ortak olma imkanı sağlayacak projenin detaylarını açıklayacak.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASINI KİMLER ALABİLECEK?

Gayrimenkul sertifikasını bankada ya da aracı kurumlarda yatırım hesabı olan herkes alabilecek. Küçük birikimlerin yatırıma dönüşmesini sağlayan gayrimenkul sertifikası kapsamında portföyde bulunan projedeki her dairenin piyasa değeri belirlenecek. Gayrimenkul sertifikasına sahip tüm dairelerin konumu, katı, şerefiyesi, büyüklüğü, oda sayısı gibi değişkenler fiyatlarda etkili olacak.

KONUTLAR PAY EDİLECEK

Her konutun küçük paylara bölünmesiyle satışa çıkacak olan sertifikalarla birlikte peşinat, faiz, kredi, taksit gibi şartlar olmadan ev sahibi olmanın önü açılmış olacak.

Konutta yeni dönem yarın başlıyor: Uygun fiyatlı evleri kimler satın alabilecek?

EVİN TAMAMINI ALMAYA PARASI YETMEYENLERE FIRSAT

Ev alacak kadar parası olmayan ancak parçalara bölünmüş sertifikayı alanlar konutun değer artışından da yararlanıyor ve piyasada hemen alım-satıma konu edebiliyor. Emlakçı, aylarca satış bekleme, tapu devri gibi birçok sorun ve masraftan da kurtulmuş oluyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR, NE DEĞİLDİR?

• Gayrimenkul projesi başlayacak ya da devam eden şirketlerin, bağımsız bölümleri küçük birimlere yani sertifikalara bölerek satmasına, yeterli sayıda sertifika satın alanların tapu devri yoluyla bağımsız bölümün sahibi olmasına, yeterli sertifikaya sahip olmayan sertifika sahiplerinin ise muhtemel değer artışından faydalanmasına imkân veren ve Borsa İstanbul'da işlem gören bir sermaye piyasası aracıdır.

• Varlığa dayalı bir yatırım aracıdır, her bir sertifika belirli bir alan birimini (m2, dm2, cm2 vb.) veya parasal bir birimi

(1 TL, 10 TL, 100 TL vb.) temsil etmektedir.

• Konut projelerinde yer alan yüksek fiyatlı gayrimenkuller örneğin 0-200 TL arasında değere sahip sertifikalara

bölünerek toplumun tüm kesimlerinin yatırım yapabilmesine imkân verir. Ancak projeden konut almak isteyen bir yatırımcı da yeterli sertifika toplayarak istediği konutu satın alabilir.

• Getirileri faize dayalı olmayan bir üründür. Halka arzdan ve tali edimde toplanan fonlar ihraççının tercihi çerçevesinde

faizsiz finans prensiplerine uygun olarak değerlendirilebilir.

• Gayrimenkul sertifikaları ihracına konu bağımsız bölümler ile ihraçtan elde edilen fonlar amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez. Bitmiş projelerin satışında kullanılmaz, sadece devam eden veya başlayacak projelere yönelik olarak ihraç edilebilir.

Konutta yeni dönem yarın başlıyor: Uygun fiyatlı evleri kimler satın alabilecek?

• Sabit getirili değildir, gayrimenkul fiyatlarında olduğu gibi Borsa İstanbul'da işlem görecek sertifikanın değeri piyasa

koşullarına göre artabilir ya da azalabilir.

• Vadesi olan bir yatırım aracıdır, proje bittiğinde ya tapuya çevrilir ya da önceden ilan edilen yönteme göre hesaplanan

değerinden nakde dönüştürülür.

Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Konutta yeni dönem yarın başlıyor: Uygun fiyatlı evleri kimler satın alabilecek? - Son Dakika

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