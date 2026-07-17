Konya Büyükşehir İtfaiyesi, Joıff Akreditasyonu Alan Dünyanın İlk Yerel Yönetim İtfaiye Teşkilatı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Büyükşehir İtfaiyesi, Joıff Akreditasyonu Alan Dünyanın İlk Yerel Yönetim İtfaiye Teşkilatı Oldu

Konya Büyükşehir İtfaiyesi, Joıff Akreditasyonu Alan Dünyanın İlk Yerel Yönetim İtfaiye Teşkilatı Oldu
17.07.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

“ULUSLARARASI NİTELİKTE BİR EĞİTİM MERKEZİ OLUŞTURDUK”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda örnek uygulamalar hayata geçirdiklerini anımsatan Başkan Altay, “Konya Büyükşehir İtfaiyemiz TİKA ile birlikte özellikle uluslararası alanda bir eğitim merkezi haline dönüştü. Hem Konya'ya yurt dışından gelen itfaiyecilere eğitim veriyoruz hem de arkadaşlarımız yurt dışına gidip eğitimler veriyorlar. Bugün bir aşama daha kaydettik ve uluslararası endüstriyel yangınlar için bir eğitim merkezi oluşturduk” diye konuştu.

Konya Büyükşehir İtfaiyesi, Joıff Akreditasyonu Alan Dünyanın İlk <a class='keyword-sd' href='/yerel-yonetim/' title='Yerel Yönetim'>Yerel Yönetim</a> İtfaiye Teşkilatı Oldu

“JOIFF TARAFINDAN AKREDİTE OLAN İLK BELEDİYE OLDUK”

Başkan Altay, Sanayii İtfaiye Merkezi’nin arkasında oluşturulan Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'nde çeşitli başlıklarda eğitim verilebileceğini belirterek, “Endüstriyel acil durumlara hazırlık ve müdahale alanında uluslararası akreditasyon sağlayan JOIFF tarafından hem Türkiye’de hem de dünyada akredite edilen ilk belediye olduk. Böylece özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkeye burada itfaiye eğitimleri verebileceğiz” ifadelerini kullandı.

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURUMLARA EĞİTİM VERİLECEK

Bu alanda yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyemiz, öncelikle kendi personelimize endüstriyel yangınlara nasıl müdahale edileceği konusunda eğitimler verecek. Daha sonra ulusal ve uluslararası kurumlardaki itfaiyecilerimize de burada eğitim vermiş olacağız. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

JOIFF AKREDİTASYONU

JOIFF, endüstriyel acil durumlara hazırlık ve müdahale alanında faaliyet gösteren uluslararası bir organizasyondur. JOIFF akreditasyonu; bir eğitim merkezinin fiziki altyapısının yanı sıra eğitim programlarının, uygulama süreçlerinin, güvenlik ve çevre yönetiminin, eğitmen yeterliliklerinin ve ölçme-değerlendirme sistemlerinin de uluslararası kriterlere uygun olduğunu gösterir.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Yerel Yönetim, İtfaiye, Konya, Son Dakika

Son Dakika Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Büyükşehir İtfaiyesi, Joıff Akreditasyonu Alan Dünyanın İlk Yerel Yönetim İtfaiye Teşkilatı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı
Kadın cinayeti davasında sanık kocadan ’pes’ dedirten savunma: Kadına yönelik şiddete karşı biriyim Kadın cinayeti davasında sanık kocadan 'pes' dedirten savunma: Kadına yönelik şiddete karşı biriyim
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar
Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara
Kremlin’den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı Çantasından çıkan şoke etti Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti
Fatih Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
Haluk Levent’in tutuklanmasının ardından Pelin Batu özür diledi Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından Pelin Batu özür diledi
Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi
Muhabirin soğukkanlılığı hayran bıraktı Hamam böceğine aldırmadı Muhabirin soğukkanlılığı hayran bıraktı! Hamam böceğine aldırmadı
Erbakan, Hamaney’in cenaze töreninde neden ağladığını açıkladı Erbakan, Hamaney'in cenaze töreninde neden ağladığını açıkladı
Messi’nin Eşi Tribünde Gözyaşlarına Boğuldu Arjantin’in Geç Golü Sonrası Büyük Duygusal Patlama Messi'nin Eşi Tribünde Gözyaşlarına Boğuldu! Arjantin'in Geç Golü Sonrası Büyük Duygusal Patlama

12:50
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da!
12:44
İşte Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
12:10
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
11:41
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir
11:36
Uzun kuyruklar oluşuyordu Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
11:20
Aziz Yıldırım’dan Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Elinden aldı
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı
11:05
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu! Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
10:36
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
09:37
Bir devir sona erdi Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
09:21
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu 19 şüpheliden 17’si yakalandı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 12:55:20. #7.13#
SON DAKİKA: Konya Büyükşehir İtfaiyesi, Joıff Akreditasyonu Alan Dünyanın İlk Yerel Yönetim İtfaiye Teşkilatı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.