Konya'da 6 çeşit yerli mısır tohumu, çiftçiye tanıtıldı

KONYA - Konya'da, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Yerli ve Milli Mısır Tarla Günü"nde 6 çeşit yerli mısır tohumu çiftçiye tanıtıldı.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün yoğun gayretleriyle TAGEM'e bağlı enstitülerin geliştirdiği çeşitlerin performanslarını tam paydaşlarla görmek için Tarla Günü düzenlendi. Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Koordinatörlüğünde BATEM (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü) ve KTAE (Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü) ile ortaklaşa geliştirilen AGA, Hacıbey (ADA 9516), ADA 523, SAMADA 07, ADA 351 ve SİDE mısır çeşitleri, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı "Yerli ve Milli Mısır Tarla Günü"nde tanıtıldı.

Düzenlenen programda konuşan Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir, ülke olarak tohumculukta yeni imzalar attıklarını belirterek, gerek TAGEM, gerekse özel sektörün bu hizmetleriyle gururlarının ve umutlarının arttığını söyledi.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Yavuz Arı ise, "Biz piyasada yabancı firmalarla rekabet edebilmemiz için öncelikle onların standardında yeni çeşitleri geliştirmemiz lazım; gerek danelikte gerekse silajlıkta. Bunu başardık mı? Bugün itibariyle başardık. Bugün meydanlardayız. Son 3 yıldır yoğun çalışmalarımız neticesinde Türkiye genelinde 110 küsur yerde, lükosyanda bu tanıtımlarımızı, yeni çeşitlerimizin yatırımlarını yoğun bir şekilde yapıyoruz. Bu gördüğünüz mısır çeşitleri özellikle çiftçilerimiz açısından söylüyorum; potansiyellerinin çok altında onu söyleyebilirim. Bunu net olarak görebilmek için Sakarya'da görmek lazım. Bizim tahminimizce biraz su sıkıntısı yaşamış gibi bir hal var. İnşallah çiftçilerimiz beğenisine sunmuş olacağız" dedi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin de, yerli mısır ile Türkiye'de boy göstermenin gurur vesilesi olduğunu söyledi.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, "Şu ana kadar ismini saydığım, sayamadığım mısırın buraya gelmesinde bu çeşitlerin, özellikle geliştirilmesinde ilgili enstitülerimize, TAGEM'e ve ilimizde bu işe katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Silajlık mısırda çok büyük sorunumuz yok"

İsimleri bilinen büyük firmalardan çok daha kaliteli ve yerli çeşitleri gördüklerini belirten TAGEM Genel Müdür Özkan Kayacan, "Mısırda da 6 tane yerli çeşidimiz hem silajlık mısır, hem danelik mısırda güzel noktaya taşıdı arkadaşlarımız. Silajlık mısırda çok büyük sorunumuz yok. Danelik mısırda bir takım sıkıntılarımız var. Ama inşallah önümüzdeki günlerde yapmış olduğumuz projelerle bunları da çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, "Bugün bizim gururlanmamızı gerektirecek bu konuda bize hak veren bir toplantı için buraya gelmiş bulunuyoruz. Genel müdürümüzde buradaki yapılan çalışmalarda rolü ve emeği olan personeline gerçekten ne kadar yakın olduğunu, ne kadar destekçisi olduğunu, bu işlerde ne kadar heyecan duyduğunu bize göstermiş oldu. Çünkü bu işler başka türlü olmaz" diye konuştu.

Bazı çiftçiler ne olursa olsun yerli tohum kullanacaklarını söylerken, bazı çiftçiler de kalite açısından yerli tohumun iyi olduğunu söyledi.

Mısır tohumlarının tanıtımı ve tarla gezintisiyle sona eren programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, TAGEM Genel Müdür Özkan Kayacan, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Yavuz Arı, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.