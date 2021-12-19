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KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ - Son Dakika

KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

19.12.2021 17:28

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle 19 ilçede yüz yüze eğitime, yarından itibaren 1 günlük ara verildi.

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle 19 ilçede yüz yüze eğitime, yarından itibaren 1 günlük ara verildi.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde 10 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Hadim, Hüyük, Ilgın, Meram, Karatay, Selçuklu, Seydişehir, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yarın olmak üzere yüz yüze eğitime bir günlük ara verildi. Bu arada Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve karayolları ekipleri, kent genelinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

'BİN 417 PERSONEL İLE VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Şükürler olsun, kar yüzümüzü güldürdü. Vatandaşlarımızın gündelik hayatının olumsuz etkilenmemesi için şehir merkezi ve 31 ilçedeki sorumluluk alanımızdaki ulaşım ağını bin 417 personel ve 291 araçla açık tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kardan yıkılan, kırılan ağaçlarımızı da kaldırıyoruz, yerine daha fazlasını dikeriz inşallah. Kar temizliğinde ana caddeler, hastane yolları, toplu ulaşım güzergahları önceliğimiz" diye konuştu.

EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Konya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Akşehir, Cihanbeyli, Çumra, Kadınhanı ve Taşkent ile birlikte yüz yüze eğitime ara verilen ilçe sayısı 24'e çıktı. Kar yağışının bugün akşam saatlerinde yeniden etkisi artırması üzerine Mevlana Müzesi'nin önüne gelenler fotoğraf çektirdiler.

KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Cihanbeyli, Kadınhanı, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ - Son Dakika


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