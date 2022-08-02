Taşkent'teki yurt binasının çökmesine ilişkin davada verilen karar 5 yıl sonra bozuldu - Son Dakika
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Taşkent'teki yurt binasının çökmesine ilişkin davada verilen karar 5 yıl sonra bozuldu

02.08.2022 16:46
Taşkent'teki yurt binasının çökmesine ilişkin davada verilen karar 5 yıl sonra bozuldu

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar Mahallesi'nde, yurt binasının çökmesi sonucu 18 kişinin ölmesiyle ilgili davada verilen karar, 5 yıl sonra Yargıtay tarafından bozuldu.

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar Mahallesi'nde, yurt binasının çökmesi sonucu 18 kişinin ölmesiyle ilgili davada verilen karar, 5 yıl sonra Yargıtay tarafından bozuldu.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Şubat 2017'de görülen duruşmada, verilen karara yapılan itiraz üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 5 yıl süren incelemesi tamamlandı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay, dosya kapsamındaki sanıkların her birinin kendi sorumlulukları ve taksirli davranışlarına göre yargılanmasına karar vererek, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nin, yargılama ve olayın meydana gelmesindeki eksikliklerle ilgili kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Mutfağında LPG kullanmak üzere montaj edilen dökme gaz tesisatında, 2 adet regülatör bulunması gerektiği halde sistemde ikinci kademe regülatör bulunmadan sistemin kullanılmasına devam edildiği, gaz yakan cihazlara doğru 1200 ila 1300 bar'lık bir basınçla gaz beslemesi yapılan, yüksek basınçlı sahra ocağı olup, kapalı mekanlarda kullanılmaya uygun olmayan ocağın mutfakta kullanıldığı, tesisat ile ocak arasındaki hortumun standart dışı olduğu ve anılan hortumunun sökülüp takıldığı tespit edilmişti. 1 Temmuz 2008 tarihli kontrol raporunda havalandırma menfezinin olmadığı belirlenen binada, uzun süredir öğrencilerin hayatını hiçe sayacak şekilde tehlikeli madde statüsünde yer alan LPG'nin standartlara aykırı bir şekilde, özensiz kullanımına devam edilmesine, hatalı kullanımların düzeltilmesinde ısrarcı olunmadan sistemin çalışmasına izin verildiği tespit edilmiştir."

Konya Çocuk Hakları Koruma Derneği Başkanı ve mağdur ailelerin avukat Hakkı Ünalmış, dosyanın Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi tarafından sanıkların yeniden yargılanması koşuluyla, bozulmuş olarak geri dönmesinin kendilerine ümit verdiğini belirtti.

Yargının konunun takipçisi olduğunu vurgulayan Ünalmış, dosya kapsamındaki tüm sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Olay

Taşkent ilçesine bağlı Balcılar beldesinde, 1 Ağustos 2008'de, kız öğrencilerin kaldığı yurt binası, sıkışan gazın patlaması nedeniyle çökmüş, faciada 18 kişi ölmüş 27 kişi yaralanmıştı.

Konya Valiliğince görevlendirilen komisyonun Valilik makamına teslim ettiği raporda, "gaz sisteminin kurulmasında standarda uyulmadığının anlaşıldığı" ve "çöken yurt binasında Kuran kursu verildiğine dair herhangi bir bilgi ve belge tespit edilemediği" belirtilmişti.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" iddiasıyla açılan davanın karar duruşmasında, yargılanan 11 sanıktan yurt müdürü 10 yıl, iki sanık da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıkların beraatine karar verilmişti.

YORUMLAR
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Yargıtay cinayet suçundan verilen hapis kararını bozduğu sanığın tahliyesine hükmetti Yargıtay cinayet suçundan verilen hapis kararını bozduğu sanığın tahliyesine hükmetti Seyir halindeki otomobilde yangın Seyir halindeki otomobilde yangın
Kaynak: AA

Ceza Dairesi, Yargıtay, Balcılar, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşkent'teki yurt binasının çökmesine ilişkin davada verilen karar 5 yıl sonra bozuldu - Son Dakika

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