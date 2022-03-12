Konya Şehir Tiyatrosu'ndan 12 Mart'a özel oyun - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 101. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla "Korkma" adlı tiyatro oyununu tiyatroseverler için sahneledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Uzman tarafından yazılıp yönetilen "Korkma" isimli oyun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda okunarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın 101. yılına özel hazırlandı.

Oyunda milli şair Mehmet Akif Ersoy'un kahraman Türk ordusuna ithafen yazdığı İstiklal Marşı'nın oluşum süreci duygu dolu sahnelerle anlatıldı.

Salon dışında ise İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan "41 mısra 41 çizgi" resim sergisi düzenlendi.

Oyunu izlemeye gelen vatandaşlara, "Safahat" eseri hediye edildi.