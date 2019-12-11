Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardında devam etti.

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardında devam etti.

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan, tedavilerine devam edilen Serkan Kırıntılı ve Marko Jevtovic antrenmana katılmazken, Ertuğrul Taşkıran fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ozan Tufan'a yeni sözleşme teklif edildi ama... | Fenerbahçe Transfer Haberleri
Eski Beşiktaşlı futbolu bıraktı, yazılımcı oldu! Kayserispor'a "kadın eli" değdi Galatasaraylı taraftarlar 5-0'lık skor sonrası Terim'i istifaya davet etti

Son Dakika Haberleri
01:38 Paris Saint-Germain - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim - Spor
01:30 Devler Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu - Spor
01:26 Merih Demiral ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi - Spor
01:10 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Spor
01:03 Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselen takımlar belli oldu - Spor
01:02 Galatasaraylı taraftarlar 5-0'lık skor sonrası Terim'i istifaya davet etti - Spor
23:48 Üst üste gelen goller Fatih Terim'i sinirlendirdi! - Spor
23:06 Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! - Spor
22:27 Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması: Taraftarlarımızın durumu iyi - Spor
21:42 Galatasaray, Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup oldu! - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 01:42:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]