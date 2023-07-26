Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in Yakılmasını Engellemeye Çalışan Kadına Polis Müdahalesi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemeye çalışan kadına polis ekipleri sert müdahalede bulundu. Kadını yerde sürükleyen ve elindeki Kur'an-ı Kerim'i alan polis, tekrar saldırgana verdi.

YOLDAN GEÇEN BİR KADIN ENGEL OLMAK İSTEDİ

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor. Başkent Kopenhag'da bulunan Irak Büyükelçiliği önünde kendilerini "Danimarkalı Vatanseverler" diye adlandıran provokatif grup, Kur'an-ı Kerim'e saldırıda bulundu. Grup üyelerinin kutsal kitabı yakmasına, yoldan geçen bir kadın engel olmak istedi.

POLİS TEKRAR SALDIRGANA VERDİ

Kur'an-ı Kerim'i alarak, saldırgan grubu engellemeye çalışan kadına ise Danimarka polisi müdahalede bulundu. Saldırıyı önlemeye çalışan kadının korumaya çalıştığı Kur'an-ı Kerim'i almaya çalışan polis, kadını yerde sürükledi ve Kur'an-ı Kerim'i de tekrar saldırgana verdi.

DAHA ÖNCE DE BENZER EYLEMLER YAPTILAR

İslam karşıtı olan aşırı milliyetçi 'Danimarkalı Vatanseverler' adlı provokatif grubun üyeleri, Kopenhag'daki Türk ve Mısır Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, provokatörlerin çirkin saldırıları sırasında yanlarında polis olduğu ve polislerin çelik yelek giydiği görülmüştü.