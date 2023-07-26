Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in Yakılmasını Engellemeye Çalışan Kadına Polis Müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi

Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in Yakılmasını Engellemeye Çalışan Kadına Polis Müdahalesi

26.07.2023 18:00

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırıda bulunan provokatif grup, bir kadının müdahalesiyle engellenmeye çalışıldı. Ancak polis ekipleri, kadına sert müdahalede bulunarak Kur'an-ı Kerim'i alıp saldırgana verdi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemeye çalışan kadına polis ekipleri sert müdahalede bulundu. Kadını yerde sürükleyen ve elindeki Kur'an-ı Kerim'i alan polis, tekrar saldırgana verdi.

YOLDAN GEÇEN BİR KADIN ENGEL OLMAK İSTEDİ

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor. Başkent Kopenhag'da bulunan Irak Büyükelçiliği önünde kendilerini "Danimarkalı Vatanseverler" diye adlandıran provokatif grup, Kur'an-ı Kerim'e saldırıda bulundu. Grup üyelerinin kutsal kitabı yakmasına, yoldan geçen bir kadın engel olmak istedi.

POLİS TEKRAR SALDIRGANA VERDİ

Kur'an-ı Kerim'i alarak, saldırgan grubu engellemeye çalışan kadına ise Danimarka polisi müdahalede bulundu. Saldırıyı önlemeye çalışan kadının korumaya çalıştığı Kur'an-ı Kerim'i almaya çalışan polis, kadını yerde sürükledi ve Kur'an-ı Kerim'i de tekrar saldırgana verdi.

DAHA ÖNCE DE BENZER EYLEMLER YAPTILAR

İslam karşıtı olan aşırı milliyetçi 'Danimarkalı Vatanseverler' adlı provokatif grubun üyeleri, Kopenhag'daki Türk ve Mısır Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, provokatörlerin çirkin saldırıları sırasında yanlarında polis olduğu ve polislerin çelik yelek giydiği görülmüştü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Danimarka, Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in Yakılmasını Engellemeye Çalışan Kadına Polis Müdahalesi - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Fenerbahçe, Crespo ve Arao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
18:25 İsmail Kartal, kadroda düşünmüyor! Fenerbahçe'de Crespo ve Arao'ya yol göründü
18:00 Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in Yakılmasını Engellemeye Çalışan Kadına Polis Müdahalesi
17:57 Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e saldırı girişimi! Engel olmaya çalışan kadını da polis yerlerde sürükledi
17:37 Çin Dışişleri Bakanı Quin Gang'ın yerine Wang Yi atandı! İlk ziyaretini Türkiye'ye yaptı
17:33 Çin'de 1 aydır haber alınamayan bakanın yerine atanan Dışişleri Bakanı Wang Yi, ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı
17:20 Son Dakika: Beşiktaş, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdı
17:16 Son Dakika: Beşiktaş, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdı.
17:09 Ali Koç, Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferini eleştirdi
17:05 Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Ali Koç, ezeli rakibini fena bombaladı: Rakamların hepsi yanlış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2023 19:17:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in Yakılmasını Engellemeye Çalışan Kadına Polis Müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement