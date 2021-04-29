Körfez işçisine 1 Mayıs ikramiyesi

Körfez Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sağlanan anlaşma sonrasında resmi tören yapıldı. Başkan Söğüt, sözleşme dışında müjdeleri de tek tek sıraladı.

Körfez Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sağlanan anlaşma sonrasında resmi tören yapıldı. Teknik Hizmetler Alanı'nda gerçekleştirilen törene Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve başkan yardımcıları dışında Belediye-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan, Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, Yerel-Sen temsilcileri ve çalışanlar katıldı.

Törende konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Yılbaşından bu yana sendikamız ile birlikte yaptığımız birçok toplantıda tek hedefimiz, amacımız bu kent için şehir için ülke için gecesini gündüzüne katan, büyük bir alın teri akıtan, emek sarf eden siz çalışma arkadaşlarımın haklarının daha iyi olması için, hayat standartlarınızın daha yukarılara çıkartılması için gayret ettik. En başından bu yana şunu ifade ettim, asla haklarınız gasp edilmeyecek. Bunlar da ayrı değerlendirilerek bu sözleşmenin içerisine giydirilecek dedik. Bugün birçok belediyelerin sözleşmelerini gördük. Biz de tüm bunları inceledik ve güzel bir sözleşme imzaladık. İşçimizin haklar anlamında çok daha kazanımları olduğu bir sözleşme oldu" dedi.

1 Mayıs İşçi Bayramı öncesine sürprizlerini sıralayan Söğüt, "Birinci sürprizimizi açıklayalım. Biz ilk defa bu sözleşmede bayram ikramiyesi adı altında yeni haklar tanıdık. 500 TL Ramazan, 1000 TL'de Kurban Bayramı'nda verelim dedik. Bir bayram daha ilave ediyoruz. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda da 500 TL bayram ikramiyesi veriyoruz. İşçi Bayramı alın teri döken fedakar işçilerimiz için önemli. İşçi Bayramı ikramiyesini bundan sonra Körfez tarihine katmış olduk. Bu sözleşmede ücret dengesizliğini de kademeli olarak seyyanen verdiğimiz zamlarla kısmen gidermeye çalıştık. KHK'dan gelen çalışanlarımız vardı. Bunlar asgari ücretle çalışıyordu. En son zam gelmeden 102 TL'ydi, 119'a çıktı. 33 liralık zam ile biz bunu 135 liraya çıkarttık. İkinci müjdemiz de tüm işçilerimizi kapsıyor. Tüm işçilerimize seyyanen ekstra olarak yılda 760 TL'yi bulan günlük 2 TL daha zam müjdesi veriyoruz. Aslında bu da başlı başına ilave bir ikramiye daha sayılır" diye konuştu.

Tarihe geçecek bir sözleşme hazırladıklarını belirten Söğüt, "En düşük yevmiyemiz 137 TL oldu. Giydirilmiş tüm haklar içerisinde net en düşük ücret 5 bin 129 TL oldu. Bu şu an Kocaeli'deki en yüksek rakam. Bakın biz bu rakama asgari ücretten geldik. Burada işçilerimizin bir kısmı için normalde yüzde 100'ün üzerinde zam gerçekleşmiş oldu. Bu bir lütuf değil, bu sizin hakkınız. Ananınızın ak sütü gibi helal olsun. Bunun karşılığını Körfez halkına canla başla çalışarak vereceksiniz. İkinci kademeye 22 TL, üçüncü kademeye de 18 TL yevmiyeye zam yapmış oluyoruz. Tüm sosyal ücretlere enflasyon oranında zam yapıyoruz. 2 yıllık sözleşme imzaladık. İkinci yıl zammı da enflasyon +1 puan olarak belirledik. Toplamda ortalama zammımız yüzde 24,5 oldu. Enflasyonun 10 puan üzerinde bir zam yapmış olduk. Kadrolu çalışanlarımıza seyyanen 26 lira vermiştik, 2 lira daha koyuyoruz ve 28 lira seyyanen zam yapmış oluyoruz. Onlarda da yüzde 18,15 zam yapmış olduk. Gelirimize ve bütçemize göre yaptık" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından imzalar atıldı. - KOCAELİ