"Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" ödül töreninde ünlüler geçidi yaşandı - Son Dakika

"Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilen, "Türk dünyasının Oscar'ı" olarak gösterilen "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali", ödül töreniyle sona erdi.

Türk dünyasında kültürel ve sanatsal iş birliğinin arttırılması amacıyla 8-12 Kasım'da düzenlenen festival, 13 ülkeden 100'ün üzerinde yapımcı, oyuncu, yönetmen ve sinema profesyonelini İstanbul'da buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında Uluslararası Sinema Derneği, Türk Konseyi, TÜRKSOY, TRT, İstanbul Üniversitesinin yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle düzenlenen festivalin davetlileri arasında Kazakistan'ın en önemli yapımlarından "Tomris" filminin yönetmeni Akan Satayev, başrol oyuncusu Almira Tursyn, Özbek oyuncu Sitora Farmonova, "Selvi Boylum Al Yazmalım" gibi eserlerinden birçok sinema uyarlaması olan Kırgızistan'ın önemli şahsiyeti Cengiz Aytmatov'un kızı Şirin Aytmatov'un yanı sıra katılımcı ülkelerden ünlü yapımcı, yönetmen ve oyuncular da davetliler arasında yer aldı.

Ortak iş birliği protokolü imzalandı

Festivalin son gününde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında ortak bir iş birliği protokolü imzalandı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen imza törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la birlikte Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Aktoty Raimkulova, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Camankulov ile Özbekistan Cumhuriyeti Sinematografi Ajansı Genel Müdürü Firdavs Ubdulhakilov katıldı.

Törende, Türk dili konuşan ülkeler arasında ortak sinema fonu oluşturulmasını öngören, "Türk Dünyası Film Fonu Ortak Yapım Anlaşması" imzalandı.

İmza törenin ardından Türk dünyası ile Türkiye'den birbirinden ünlü isimler, ödül törenine konuk oldu. Sanat, iş, cemiyet ve siyaset dünyasından ünlü isimleri katıldığı törende, Bakan Ersoy'un yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan yardımcıları Ahmet Misbah Demircan ile Özgül Özkan Yavuz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Arzu Aliyeva ile birbirinden ünlü davetliler yer aldı.

TRT oyuncularından Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Engin Altan Düzyatan'ın da yer aldığı tören, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ile Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov'un düetiyle sona erdi.