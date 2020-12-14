Korona virüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor - Son Dakika

Korona virüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor

14.12.2020 13:16

Korona virüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor Çiftçi Özlem Tüccar, "Bir dönüm tarlaya ekilen adaçayından 1 ton gelir elde ediliyor" Pandemi dönemiyle beraber insanlar bitkisel çaylarına büyük ilgi gösterirken adaçayına da talep patlaması yaşandı.

Korona virüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor

Çiftçi Özlem Tüccar, "Bir dönüm tarlaya ekilen adaçayından 1 ton gelir elde ediliyor"

DENİZLİ - Pandemi dönemiyle beraber insanlar bitkisel çaylarına büyük ilgi gösterirken adaçayına da talep patlaması yaşandı. Çiftçiler ürünleri geçen seneye oranla yetiştiremediğini belirtirken yoğunluktan dolayı adaçaylarını yaş bir şekilde aktarlara gönderiliyor.

İnsan sağlığına olumlu etkileri bulunan zararlı bakteri yok etmesiyle bilinen adaçayına korona virüs salgınıyla birlikte ilgide arttı. Acıpayam İlçesine bağlı Yazır Mahallesinde adaçayı üretimi yapan çiftçiler gelen talebi karşılamak için orak ve makaslarıyla hasat ettikleri adaçaylarını bağ yapıp aktarlara gönderiyor. Son zamanlarda siparişler artınca adaçayı bağları kurumadan yaş olarak aktarlara satılmaya başlandı. Adaçayı üreticisi Özlem Tüccar gelen talebi karşılamak için sürekli çalıştıklarını belirterek, "Yaklaşık altı yıldan bu yana adaçayıyla uğraşıyoruz. Kendimiz diktik yetiştirdik. Kuru ve yaş olarak satıyoruz. Yılda bir iki kere hasat yapıyoruz. Korona virüs nedeniyle talep çok olduğundan yaşını bile yetiştiremiyoruz. Adaçayı sağlık yönünden çok yararlı olduğu için tavsiye ediyoruz. Burada adaçayının çoğalmasını talep ediyoruz. Kazancı diğer mahsullere göre gideri az olduğu için bence daha iyi ve bayanların yapabilmesi açısından daha kolay" dedi.

"Kuruduğunda alıcısını bulabilirsek 8 bin TL'ye kadar satılıyor"

Toplanmasının zahmetsiz olduğunu ve bayanların bu işi rahatlıkla yapabileceğini belirten Tüccar, "İş olarak az bayanların kendisi tek başına yapabileceği bir şey onun için bayanlara daha çok tavsiye ediyorum. Hem bayanlara iş olanağı, hem de işi basit çok fazla bir şeyi yok sadece biçip kurutup bağ hepsi bu kadar. Bir dönüm adaçayından mesela güzel bakıldığında bir tonu geçiyor. Tabi satış şeyine göre farklı. Kuruduğunda alıcısını bulabilirsek 8 bin TL'ye kadar satılıyor. Alıcısını bulamazsak 6 bin ile 7 bin TL kadar satıyoruz" diye konuştu.

"Adaçayı daha çok alana dikilmeli"

Adaçayının pazarının açık olduğunu ve mahallelerinde daha çok alanda adaçayı üretiminin yapılmasını isteyen adaçayı üreticisi Fatma Demirhan, "Burada arkadaşlarımız adaçayı üretiyor. Hep beraber gelip imece usulüyle adaçayı yapıyoruz. Sabah arkadaşlarımız erken geliyoruz. Sabah biçiyoruz öğleden sonra bağ yapıyoruz, bütün bayanlara halkımıza tavsiye ediyoruz. Topraklarımız sulak, verimli bir toprak. Adaçayı için kış mevsiminde bile olabilecek bir bitki olduğu için herkese tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Günde kişi başına bin bağ topluyoruz"

Adaçayının herkesin dikmesini tavsiye eden Yasemin Satmaz, "Sabah sekizde geliyoruz, öğleye kadar çalışıyoruz. Öğle yemeğini yedikten sonra bağ yapıyoruz. Günde kişi başına bin bağ falan yapıyoruz. Bunları toplu alan yerler var oralara satıyoruz. Bağın tanesini 3 TL'den satılmakta. Güzel bir ürün bende dikmeyi tavsiye ediyorum" sözlerini söyledi.

Korona virüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor
Korona virüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor
Korona virüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor
Korona virüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor

Koronavirüs, Acıpayam, Yazır, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Dünyaca ünlü teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu ABD Hazine ve Ticaret Bakanlıklarına siber saldırıda Rusya iddiası ses getirdi! Büyükelçilik'ten yanıt gecikmedi Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı         
12:51
Uyuşturucu iğneyle öldürülen köpeklerin suçlusu belediye personeli çıktı! Çalışanlar açığa alındı Uyuşturucu iğneyle öldürülen köpeklerin suçlusu belediye personeli çıktı! Çalışanlar açığa alındı         
12:38
CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın         
12:04
Polisi çileden çıkaran kadının suç dosyası kabarık çıktı! Garsonun kafasına küllük fırlatmış Polisi çileden çıkaran kadının suç dosyası kabarık çıktı! Garsonun kafasına küllük fırlatmış         
11:42
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Bill Gates'ten korkutan koronavirüs tahmini: Nisan 2021'e kadar 200 bin kişi daha ölebilir Bill Gates'ten korkutan koronavirüs tahmini: Nisan 2021'e kadar 200 bin kişi daha ölebilir         
11:08
Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı         
11:02
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış         
09:53
"Ultraviyole ışıklı makine koronayı gösteriyor" iddiasına uzmanlardan yanıt: Bir ilaçtaki fosfordan kaynaklanıyor         
09:40
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcularını sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcularını sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi         
09:30
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 13:59:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei