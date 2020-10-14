Korona virüse yenik düşen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü için tören düzenlendi - Son Dakika

Korona virüse yenik düşen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü için tören düzenlendi

14.10.2020 14:14
Korona virüse yenik düşen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü için tören düzenlendi, System.String[]

Üç hafta önce katıldığı bir programda Korona virüse (Kovid-19) karşı bilgiler veren ve vatandaşları uyaran Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü Korona virüse yakalandı.

Üç hafta önce katıldığı bir programda Korona virüse (Kovid-19) karşı bilgiler veren ve vatandaşları uyaran Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü Korona virüse yakalandı. Korona virüse karşı mücadeleyi kaybeden Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü için hizmet binası önünde tören düzenlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 9 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs Aydın'da tıp camiasını da yasa boğdu. Aydın Tabip Odası Başkanı Esat Ülkü, Ekim ayı başında Korona virüse yakalandı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Esat Ülkü, daha sonra İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 2 haftadır burada tedavi gören Başkan Ülkü, Korona virüs tedavisi görürken önce böbreklerini kaybetti. Daha sonra Korona virüs tedavisinin yanında diyalize de girmeye başlayan Ülkü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ailesi başta olmak üzere tüm sağlık camiasını yasa boğan Ülkü için Aydın Tabip Odası önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan önceki dönem Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, "Her sağlık çalışanı öldüğünde çok üzülüyoruz, ama Esat ağabeyi bizi daha çok üzdü. Çok değerli bir insandı. Bilimin ışığında aydınlıktan ayrılmamaya yeminliyiz. Her zaman olduğu gibi sağlık çalışanlarımızı, hekimlerimizi ve halkımızı korumaya devam edeceğiz" dedi.

"3 hafta önce vatandaşları uyarmış"

Aydın Tabip Odası eski başkanlarından Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, 3 hafta önce Başkan Ülkü'nün İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. M. Lütfi Çamlı ile Efeler TV'de yayınlanan Efeler'de Sağlıklı Günler programına katılarak Korona virüs ile ilgili bilgiler verdiğini aktardı. Başkan Ülkü'nün 3 hafta sonra vatandaşları uyardığı bir konudan dolayı hayatını kaybetmesinin acı bir tesadüf olduğunu vurgulayan Atay, "Aydın Tabip Odası sadece başkanını kaybetmedi. Dik duruşu, insancıl yapısı, sevecenliği ve güler yüzlülüğü ile bizi bir araya toplayan, bilimsel katkılarını, sağlık camiası ile paylaşan bir ağabeyi kaybettik. Acımız çok büyük. Bundan 3 hafta önce sevgili İzmir Tabip Odası Başkanımız Dr. Lütfi Çamlı ve Korona virüs ile ilgili çok bilimsel ve çok güzel açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir söyleşi yaptık. Ne acıdır ki 3 hafta sonra kendisini Korona virüsten yitirdik. Esat ağabeyimiz uzun dönem odamıza hizmet verdi, onur kurulu üyeliği yaptı. 2012-2020 tarihleri arasında da onur kurulu başkanlığı görevini yürüttü. Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz genel kurulda da Aydın Tabip Odası başkanlığına seçildi. Kendisini asla unutmayacağız" diye konuştu.

Anma törenine, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile kardeşi Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Aydın Tabip Odası eski başkanlarından Dr. Eralp Atay başta olmak üzere, İzmir Tabip Odası Başkanı M. Lütfi Çamlı, Aydın Tabip Odası yönetim kurulu üyeleri ve doktorlar katıldı. - AYDIN

Korona virüse yenik düşen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü için tören düzenlendi
Korona virüse yenik düşen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü için tören düzenlendi
Korona virüse yenik düşen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü için tören düzenlendi

Koronavirüs, İzmir, Tören, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüse yenik düşen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü için tören düzenlendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Koronavirüse yakalanan doktor "Çember daralıyor" diyerek uyardı: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Son Dakika: Doların yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika: Doların yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
13:25
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar' paylaşımı açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar' paylaşımı açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz         
12:16
''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü         
11:50
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyruklu şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyruklu şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi         
11:08
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor         
09:39
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 14:23:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüse yenik düşen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü için tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei