Korona virüse yenik düşen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü için tören düzenlendi - Son Dakika

Üç hafta önce katıldığı bir programda Korona virüse (Kovid-19) karşı bilgiler veren ve vatandaşları uyaran Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü Korona virüse yakalandı. Korona virüse karşı mücadeleyi kaybeden Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü için hizmet binası önünde tören düzenlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 9 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs Aydın'da tıp camiasını da yasa boğdu. Aydın Tabip Odası Başkanı Esat Ülkü, Ekim ayı başında Korona virüse yakalandı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Esat Ülkü, daha sonra İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 2 haftadır burada tedavi gören Başkan Ülkü, Korona virüs tedavisi görürken önce böbreklerini kaybetti. Daha sonra Korona virüs tedavisinin yanında diyalize de girmeye başlayan Ülkü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ailesi başta olmak üzere tüm sağlık camiasını yasa boğan Ülkü için Aydın Tabip Odası önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan önceki dönem Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, "Her sağlık çalışanı öldüğünde çok üzülüyoruz, ama Esat ağabeyi bizi daha çok üzdü. Çok değerli bir insandı. Bilimin ışığında aydınlıktan ayrılmamaya yeminliyiz. Her zaman olduğu gibi sağlık çalışanlarımızı, hekimlerimizi ve halkımızı korumaya devam edeceğiz" dedi.

"3 hafta önce vatandaşları uyarmış"

Aydın Tabip Odası eski başkanlarından Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, 3 hafta önce Başkan Ülkü'nün İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. M. Lütfi Çamlı ile Efeler TV'de yayınlanan Efeler'de Sağlıklı Günler programına katılarak Korona virüs ile ilgili bilgiler verdiğini aktardı. Başkan Ülkü'nün 3 hafta sonra vatandaşları uyardığı bir konudan dolayı hayatını kaybetmesinin acı bir tesadüf olduğunu vurgulayan Atay, "Aydın Tabip Odası sadece başkanını kaybetmedi. Dik duruşu, insancıl yapısı, sevecenliği ve güler yüzlülüğü ile bizi bir araya toplayan, bilimsel katkılarını, sağlık camiası ile paylaşan bir ağabeyi kaybettik. Acımız çok büyük. Bundan 3 hafta önce sevgili İzmir Tabip Odası Başkanımız Dr. Lütfi Çamlı ve Korona virüs ile ilgili çok bilimsel ve çok güzel açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir söyleşi yaptık. Ne acıdır ki 3 hafta sonra kendisini Korona virüsten yitirdik. Esat ağabeyimiz uzun dönem odamıza hizmet verdi, onur kurulu üyeliği yaptı. 2012-2020 tarihleri arasında da onur kurulu başkanlığı görevini yürüttü. Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz genel kurulda da Aydın Tabip Odası başkanlığına seçildi. Kendisini asla unutmayacağız" diye konuştu.

Anma törenine, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile kardeşi Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Aydın Tabip Odası eski başkanlarından Dr. Eralp Atay başta olmak üzere, İzmir Tabip Odası Başkanı M. Lütfi Çamlı, Aydın Tabip Odası yönetim kurulu üyeleri ve doktorlar katıldı. - AYDIN