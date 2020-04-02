Korona virüsü nedeniyle memurlarla internet üzerinden toplu sözleşme - Son Dakika
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Korona virüsü nedeniyle memurlarla internet üzerinden toplu sözleşme

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Beledyesi ve Tüm Bel-Sen, toplu sözleşme törenini korona virüs önlemleri kapsamında internet üzerinden yaptı.

Korona virüsü nedeniyle memurlarla internet üzerinden toplu sözleşme, System.String[]

İzmir Büyükşehir Beledyesi ve Tüm Bel-Sen, toplu sözleşme törenini korona virüs önlemleri kapsamında internet üzerinden yaptı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tüm Bel-Sen arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmesi sonuçlandı. Yaklaşık 5 bin 763 memuru kapsayan sözleşmenin imza töreni, dünyayı tehdit eden ve birçok insanın ölümüne neden olan korona virüsü salgınından dolayı internet üzerinden gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Genel Sekreter Buğra Gökçe, internet üzerinden Tüm Bel-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Buse Engin ve sendika yöneticileri ile iletişim kurdu. Tunç Soyer, bugüne kadar sürdürülen görüşmelerin olumlu sonuçlanmasından dolayı çok memnun olduğunu belirtti. Başından beri önceliklerinin belediye çalışanları olduğunu belirten Soyer, "Kriz belediyeciliği diye tanımladığımız bu dönemde; bu krizin lokomotifi, çözücüsü İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışanları olacak. Bu nedenle bizim göz bebeğimiz sizsiniz, lokomotif sizsiniz. Size çok iş düşüyor. Önceliğimiz sizin huzurlu çalışmanızı ve İzmir'e sahip çıkmanızı sağlamak. O nedenle ben de işin bu noktaya gelmiş olmasından dolayı çok memnunum" şeklinde konuştu.


Başkan Soyer'den memurlara kampanya çağrısı


Sendika yönetiminden bir ricasının bulunduğunu da belirten Tunç Soyer, "Biz bu döneme 'kriz belediyeciliği' adını verdik. Kriz belediyeciliğinin bugüne kadar yaptığımız belediyecilikten farklı bir boyutu var. O da, İzmirli ile dayanışma ruhunu ortaya çıkarmak. Bu büyük felaketle, bu büyük salgınla dayanışma içerisinde olarak ancak başa çıkabileceğimizi düşündük. ve o nedenle de bir büyük kampanya başlattık. Bu kampanyada amacımız; gücü olanlardan ihtiyacı olanlara bir köprü olmak. Onların arasında bir köprü görevi görmek gibi bir misyon üstlendik ve bunun gereğini yapmaya çalışıyoruz. İzmir'de de çığ gibi büyüyen bir kampanya var. Biz vicdanları ve bu dayanışma duygusunu da bu vesile ile güçlendirmek istemiştik. Sizden ricam şudur; İzmir Büyükşehir Belediyesinin emekçileri, çalışanları ve bu krizin çözümünün öncüleri olarak bu kampanyaya katılın istiyoruz" diye aktardı.


İmzaladıkları sözleşmenin İzmir ve Türkiye'deki tüm belediyelere örnek olmasını isteyen Soyer, sözleşmenin bir model olarak da yayılması temennisinde bulundu. Tüm Bel-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Buse Engin de, şunları söyledi:


"Küresel çaplı bir salgının etkileri ile uğraşırken ve çok yoğun bir tempoda çalışırken bir yandan da belediye emekçilerini düşünerek bu sözleşmeyi imzaladığınız, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bu süreç bir kazanımla sonuçlandı."


Toplu sözleşmede neler var?


Bir yılı kapsayan toplu sözleşmeye göre, tüm memurlara ve sözleşmeli memurlara, aldıkları aylıklara ilaveten 2019 yılında ödenen net bin 600 TL sosyal denge tazminatının 2020 yılı için bin 750 TL olarak ödenmesine karar verildi. Yine 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesinde net 750 TL, Kurban Bayramı öncesinde net bin TL ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde ise net 750 TL ödenecek. Bebek sahibi olan erkek memurlara 5 günlük ücretli babalık izni verilecek.


Memurların yeni kazanımları


Memurlarda bazı yeni kazanımlar da elde etti. Buna göre memurlara, aralık ayında yakacak yardımı olarak net 750 TL ödenmesine karar verildi. Sözleşmede, zabıtaların daha verimli ve etkin çalışması için haftada iki gün izin verileceğine dair madde kabul gördü. Kadın memurlara regl döneminde, ayda bir gün kolaylık gösterilmesi de sözleşmede yer aldı.


Sözleşmeye göre, İzmir Enternasyonel Fuarında memur personel kartını göstererek fuara ücretsiz giriş yapabilecek. Aynı şekilde birinci derece yakınlarına (eş ve çocuklarının) da kolaylık sağlanacak. Vardiyalı veya gece çalışan zabıta çalışanlarına da yemek hizmeti verilecek. İşveren, çalışanın vefatı halinde birinci derece yakınının işe alımında öncelik sağlayacak. Sözleşmedeki son madde ise doğanın korunması yönünde. Buna göre belediye yönetimi ve çalışanları, verdiği hizmetlerde ekolojik dengeyi korumayı esas alacak. - İZMİR

Tunç Soyer, Sendika, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:09 Kaynak: İHA

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