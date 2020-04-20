Koronavirüs: ABD'de sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı gösteriler büyüyor - Son Dakika
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Koronavirüs: ABD'de sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı gösteriler büyüyor

6 saat önce

Hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanında sokağa çıkma kısıtlamalarını protesto gösterileri düzenlendi.

Koronavirüs: ABD'de sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı gösteriler büyüyor, System.String[]

Hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanında sokağa çıkma kısıtlamalarını protesto gösterileri düzenlendi. Binlerce gösterici eyalet yetkililerinden, koronavirüs salgınına karşı konulan kısıtlamalarını kaldırmalarını ve ekonomik faaliyetleri yeniden başlatmalarını istedi.

Arizona, Colorado, Montana ve Washington'da Pazar günü yapılan gösterilerden önce 10'dan fazla eyalette daha gösteriler yapılmıştı.

Covid-19 salgınının yeni bir dalga halinde büyümesi riskine rağmen sınırlamaların kaldırılması konusundaki öfkeli talepler büyüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamalarında göstericilere hak verdiğini belli eden cümleler sarf etti.

ABD şu anda 735 bin vaka ve 40 bin ölümle Covid-19 salgınının açık arayla en çok etkilediği ülke. Fakat salgının alınan önlemlerle zirve noktasını gördüğü ve bazı eyaletlerde yayılma hızının düştüğüne dair işaretler geliyor.

Sosyal mesafeye uyulmadı

ABD'de hastalığın ilk yayıldığı yerlerden biri olan Washington eyaletinin başkenti Olympia'da bir araya gelen yüzlerce kişi validen ekonomiyi etkileyen sınırlamaları kaldırmasını istedi.

Polisin tahminlerine göre kalabalık 2 bin 500 kişiyi buluyordu ve Reuters haber ajansına göre bu ABD eyaletlerinde sokağa çıkma sınırlamalarına karşı son bir hafta içinde yapılan en büyük gösterilerden biriydi.

Göstericilerden birçoğunun tavsiye edilen sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve gösteriyi düzenleyenlerin maske takmaları uyarılarına rağmen yüzlerini kapatmadıkları görülüyordu.

Montana'da, Helena'daki gösteriye Associated Press haber ajansına göre birkaç yüz kişi katıldı.





Sağlık çalışanları karşı protesto yaptı

Colorado'da Denver'de de benzer boyutta bir gösteri yapıldı. Burada göstericiler sosyal mesafe önlemlerini protesto amacıyla eyalet parlamentosuna aktılar.

Göstericiler otomobilleriyle trafiği tıkarken, koruyucu giysileri maskeleriyle sokağa çıkan sağlık çalışanları da onlara karşı bir gösteri yaptı.

Arizona'da da göstericiler tahminen 100 kadar otomobille Phoenix'teki eyalet meclisi çevresinde tur attılar ve trafiği kapattılar.

Cumartesi günü de Maryland Indiana, Teksas ve New York eyaletlerinde de benzer gösteriler yapılmıştı.

Bütün bunlar olurken ABD'deki birçok eyaletin valisi hastalığın yayılma hızının kesildiğine yönelik belirtiler üzerine önlemlerin gevşetilmesini değerlendiriyor. Ancak bazı bölgelerde sıkı önlemlerin devam edeceği anlaşılıyor.

ABD'nin en büyük nüfuslu eyaleti California'nın Valisi Gavin Newsom 19 Mart tarihinde, ilk sokağa çıkma sınırlamalarını ilan eden yetkili olmuştu. ABD'nin batı sahilindeki komşu eyaletler Washington ve Oregon da bir kaç gün içinde onu izlemiş böylece 23 Mart'tan itibaren toplam 11,5 milyon Amerikalı'ya evde kalmaları gerektiği bildirilmişti.

"Henüz bu maçın devre arasındayız"

New York Valisi Andrew Cuomo dünkü günlük koronavirüs konulu basın toplantısında, eyaletteki sokağa çıkma önlemlerinin 15 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı ve eyalet sakinlerinden "kapalı kalma fobisi"ne kapılarak önlemlerin kaldırılmasını istemekten kaçınmaya çağırdı.

"Hepimiz normal hayata geri dönmek ve devam etmek istiyoruz ama bu belayı kontrol altında tuttuğumuzdan emin olmamız lazım" diyen Cuomo, "Henüz bu maçın devre arasındayız" diye de uyardı.

ABD'nin Cumhuriyetçi Başkanı Donald Trump son açıklamalarında sıkı sokağa çıkma önlemlerine karşı gösteri yapanları onaylıyor göründü. Trump Cuma günü Minnesota, Michigan ve Virginia'daki önlemlerin gereğinden fazla sıkı tutulduğunu söyledi.





Washington Valisi Jay Inslee ise Başkan Trump'ın göstericilere desteğini "tehlikeli" diye tanımladı ve bunun insanları yasalara itaatsizliğe teşvik anlamına geldiğini söyledi.

Vali Inslee, Pazar günü ABD televizyonunda "Bir Amerikan başkanının insanları yasaları ihlale teşvik ettiğini, hayatımda hiç görmemiştim. Amerika benim yaşadığım dönemde böyle bir şey görmedi" diye konuştu.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi'nde Demokratların lideri olan Nancy Pelosi de Trump'ı göstericileri onaylayarak "dikkatleri dağıtmak" ile suçladı.

Pelosi ABC televizyonuna, "Başkan bunları onaylayarak, dikkatleri, test, tedavi, temas takibi ve karantina gibi adımları gereği gibi atmadığı gerçeğinden uzaklaştırıyor" diye konuştu.





Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 05:40 

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