Koronavirüs: Çin'de salgın sonrası 'bitki bazlı sahte et talebinde artış var' - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: Çin'de salgın sonrası 'bitki bazlı sahte et talebinde artış var' - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: Çin'de salgın sonrası 'bitki bazlı sahte et talebinde artış var'

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina uygulamalarının kaldırılmasının ardından Çin'de yeniden açılan restoran ve kafelerde, "bitki bazlı sahte et ürünleri" menülerde yerlerini aldı.

Koronavirüs: Çin'de salgın sonrası 'bitki bazlı sahte et talebinde artış var', System.String[]

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle karantina uygulamalarının kaldırılmasının ardından yeniden açılan restoran ve kafelerde, "bitki bazlı sahte et ürünlerinin" menülerde yerlerini aldığı gözlendi.

Çarşamba günü ABD merkezli Beyond Meat şirketi, bitki bazlı ürünlerini Starbucks kafeleri aracılığıyla satışa sundu.

Hazır yemek zinciri KFC, gelecek haftadan itibaren bitki bazlı tavuk ürünü satış denemelerini başlatacağını açıkladı.

Çin'den gelen açıklamalar, daha fazla sayıda insanın daha sağlıklı yaşam biçimi benimsemeye başladıklarının sinyallerini veriyor.

Beyond Meat, Çin'de "bitki bazlı gıdalara talep artışı gözlemlediklerini" ve ülkedeki 3 bin 300 Starbucks şubesinde 3 çeşit yemeği satışa sunduklarını kaydetti.

Ülkedeki Starbucks şubelerinin çoğu koronavirüs nedeniyle Ocak sonunda kapanmalarının ardından yeniden açıldı.

Bu hafta, KFC Çin'de ilk kez Şanghay ile güneydeki Guangzhou ve Shenzhen şehirlerinde deneme süresi boyunca bitki bazlı tavuk satacağını açıkladı.

Batılı şirketler küresel çapta daha az et, daha fazla bitki bazlı yemek yemek akımının ardından Çin'de baş gösteren bu talepten faydalanmayı umuyorlar.

Çin'de aynı zamanda 2018 yılında Afrika domuz ateşi hastalığının ülkedeki domuz sürüsünün yarısının ölümüne yol açmasının ardından et, özellikle de domuz arzında sıkıntı yaşanıyor.

Bir Beyond Meat sözcüsü yapılan açıklamada, " Asya'yı uzun dönem büyüme için stratejik olarak kilit bir bölge olarak görüyoruz ve Beyond Meat'in amacı 2020 sonunda yerel olarak Asya'da üretime geçebilmek" dedi.

Şirketin ürünleri Singapur, Güney Kore, Tayland, Vietnam ve Filipinler de dahil olmak üzere Asya'daki pek çok ülkede satışa girmiş durumda.

Ancak bu tür şirketler bitki bazlı ürünlerini Çin'de pazarlamakta zorluk çekiyor.

Çin Pazar Araştırma Grubu'ndan Shaun Rein bunun nedenini şöyle açıklıyor:

"Daha sağlıklı, et olmayan proteinlere yönelik talep Çin'de ABD'de olduğu kadar yüksek değil çünkü Çinliler halihazırda günlük besin düzenlerinde Amerikalılardan daha fazla sebze yiyorlar. Çinliler yine de nadiren vejetaryen olduklarını söylüyor."





Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Starbucks, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:25 

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