Son dakika haberi! ÇANAKKALE Koronavirüs denetimi yapan Vali Aktaş'tan, 'masaların arasını açın' uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberi! ÇANAKKALE Koronavirüs denetimi yapan Vali Aktaş'tan, 'masaların arasını açın' uyarısı

08.03.2021 15:40

Son dakika gündem haberi: Koronavirüs denetimi yapan Vali Aktaş'tan, 'masaların arasını açın' uyarısıSAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında, vaka sayısı her 100 bin kişide 81,51'den 107,29'a yükselip, 'çok yüksek riskli' iller kategorisine geçen Çanakkale'de denetimler sıklaştırıldı.

Koronavirüs denetimi yapan Vali Aktaş'tan, 'masaların arasını açın' uyarısı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında, vaka sayısı her 100 bin kişide 81,51'den 107,29'a yükselip, 'çok yüksek riskli' iller kategorisine geçen Çanakkale'de denetimler sıklaştırıldı. Denetimlere katılan Vali İlhami Aktaş, bir kafeteryada, masalar arasındaki mesafeyi yetersiz buldu.

Yurt genelinde 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşmeye geçilirken, düşük, orta ve yüksek riskli illerdeki kafeler ile restoranlar yüzde 50 kapasiteyle açıldı. Sağlık Bakanlığı risk haritasında 'Yüksek riskli? iller arasında yer alan Çanakkale'de de işletmeler, 1 Mart itibariyle yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başladı. Ancak geçen cumartesi günü açıklanan son 1 haftalık verilerde, vaka sayısının her 100 bin kişide 107,29'a yükselmesi ile kent, 'çok yüksek riskli' iller kategorisine geçti.

Vali İlhami Aktaş da ilk mesai gününde, kordon boyunda denetim yaptı. Beraberinde Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ünal Özcan ile birlikte işletmeleri denetleyen Vali Aktaş, bir iş yerinin önündeki masalar arasındaki mesafeyi az bulup, aranın biraz daha genişletilmesini istedi. İş yeri çalışanları ise masalar arası mesafenin kurala uygun şekilde, 1 metre 65 santim olduğunu söyledi. Vali Aktaş, işletme sahipleri ile kafelerde oturan müşterileri sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında duyarlı olmaya çağırdı.

'ÇANAKKALE'MİZİ MAVİYE GÖTÜRMEK İSTİYORUZ'

Denetim sonunda açıklamalarda bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 'İçişleri Bakanlığımızın geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde koyduğu 'Dinamik Denetleme' çerçevesinde biz de ilimizde tüm ekiplerimizi oluşturduk. İlçelerimizde, beldelerimizde, il merkezimizde tematik ve dinamik denetlemeler her gün devam edecek. Özellikle mekanları kalabalık olacağını düşündüğümüz esnafımıza iş yerlerinde mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunduk. Tüm kurumların yapacağı çalışmalar ile Çanakkale'mizi mevcut bulunduğu turuncudan kırmızıya değil, kendisine daha çok yakışacak olan maviye doğru götürmek istiyoruz. El birliği ile maviye dönmeye, insanlarımızı rahatlatmaya çalışacağız. Tüm çabamız bir hastamız daha olmasın, hasta sayımız bir daha artmasın, hastanemize bir kişi daha gitmesin ve vefatımız olamasın. Bunun için tüm kesimlere, esnafımıza, kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza görev düşmekte. Hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu pandemi sürecinden milletçe ülke olarak, Çanakkaleli olarak en kısa sürede çıkacağımızı düşünüyoruz? diye konuştu.

Son dakika haberi! ÇANAKKALE Koronavirüs denetimi yapan Vali Aktaş'tan, 'masaların arasını açın' uyarısı
Son dakika haberi! ÇANAKKALE Koronavirüs denetimi yapan Vali Aktaş'tan, 'masaların arasını açın' uyarısı
Son dakika haberi! ÇANAKKALE Koronavirüs denetimi yapan Vali Aktaş'tan, 'masaların arasını açın' uyarısı
Son dakika haberi! ÇANAKKALE Koronavirüs denetimi yapan Vali Aktaş'tan, 'masaların arasını açın' uyarısı
Son dakika haberi! ÇANAKKALE Koronavirüs denetimi yapan Vali Aktaş'tan, 'masaların arasını açın' uyarısı
Son dakika haberi! ÇANAKKALE Koronavirüs denetimi yapan Vali Aktaş'tan, 'masaların arasını açın' uyarısı
Son dakika haberi! ÇANAKKALE Koronavirüs denetimi yapan Vali Aktaş'tan, 'masaların arasını açın' uyarısı
Son dakika haberi! ÇANAKKALE Koronavirüs denetimi yapan Vali Aktaş'tan, 'masaların arasını açın' uyarısı
Son dakika haberi! ÇANAKKALE Koronavirüs denetimi yapan Vali Aktaş'tan, 'masaların arasını açın' uyarısı
Son dakika haberi! ÇANAKKALE Koronavirüs denetimi yapan Vali Aktaş'tan, 'masaların arasını açın' uyarısı
Son dakika haberi! ÇANAKKALE Koronavirüs denetimi yapan Vali Aktaş'tan, 'masaların arasını açın' uyarısı
Son dakika haberi! ÇANAKKALE Koronavirüs denetimi yapan Vali Aktaş'tan, 'masaların arasını açın' uyarısı

Sağlık Bakanlığı, İlhami Aktaş, Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ÇANAKKALE Koronavirüs denetimi yapan Vali Aktaş'tan, 'masaların arasını açın' uyarısı - Son Dakika


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