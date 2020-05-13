Koronavirüs vakaları artınca Lübnan'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs vakaları artınca Lübnan'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Koronavirüs vakaları artınca Lübnan'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

6 saat önce

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da Covid-19 vakalarının yeniden artamaya başlaması üzerine ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı.

Koronavirüs vakaları artınca Lübnan'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Lübnan'da Covid-19 vakalarının sayısındaki ani artış nedeniyle ilan edilen dört günlük sokağa çıkma yasağı bu akşamdan itibaren başladı.

Hükümet, iki ay önce salgın nedeniyle ilan ettiği sokağa çıkma sınırlamalarını daha geçen hafta yavaş yavaş gevşetmeye başlamış, dükkanlar, lokantalar, berber ve kuaförlerin açılmasına izin verilmişti. Fakat şimdi hepsi yeniden kapanıyor.

Salgın öncesinde ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da ekonomi, iki aydır devam eden sokağa çıkma sınırlamalarının etkisiyle çökmenin eşiğine geldi.

Bugün, ülkenin acilen ihtiyaç duyduğu mali yardımlar için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmeler başladı.

Lübnan'da şu ana kadar kesinleşmiş 870 koronavirüs vakası görüldü ve 26 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.





Kısıtlamalar hafifletilmeye başlanmıştı

Hükümet geçen hafta günlük vaka sayılarının azalmasının etkisiyle, Mart ayının ortasından beri kapalı olan iş yerleri ve ibadethaneler üzerindeki kısıtlamaları hafifletmeye başlamıştı.

Fakat Salı günü bir açıklama yapan Başbakan Hassan Diab, son dört gün içinde 100 yeni vaka tespit edildiğini söyleyerek, sosyal mesafe konusundaki kuralları göz ardı eden 'bazılarını' sorumsuzluk ve vurdumduymazlıkla suçladı.

Başbakan Diab sağlık, tarım, gıda ve imalat sektörlerinda çalışanlar dışındaki herkes için bu akşam yerel saatle 19.00'dan itibaren dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak Pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.

Bu süre içinde insanlardan evde kalmaları ve çok acil durumlar dışında dışarı çıkmamaları isteniyor.

Yeni vakalardaki artış, kısmen başka ülkelerde mahsur kalmış Lübnan vatandaşlarının yakında tahliye edilerek ülkeye getirilmesiyle ilişkilendiriliyor.

Sağlık Bakanlığı, 7 Mayıs günü Nijerya Lagos'tan uçakla ülkeye dönen 25 Lübnan vatandaşının tümünün koronavirüs pozitif olduklarını söyledi.

'Frene basıldı'

BBC'nin Beyrut Muhabiri Martin Patience'ın analizi

Daha dün başkent Beyrut'un meşhur kordon boyu gün batımını izleyerek turlayan kalabalıklarla doluydu. Böyle bir yürüyüşü bir daha yapmak için epey beklemeleri gerekebilir.

Geçen hafta önlemleri gevşetmeye başlayan Lübnan hükümeti şimdi sert bir şekilde frene basıyor.

Hükümet koronavirüs krizini yönetme konusunda takdir toplamıştı fakat sokağa çıkma yasakları onlarca yıl devam eden büyük yolsuzluklar ve aşırı kötü yönetimle çöküşün eşiğine gelen ekonomi açısından tam bir yıkım oldu.

Lübnan lirasının değeri hızla düşüyor, enflasyon yükseliyor ve sosyal mesafe çağrılarına rağmen büyük şehirlerde hükümet karşıtı gösteriler yeniden kıpırdanmaya başlıyor.

Bir çok Lübnanlı şu anda karşı karşıya bulundukları en büyük tehdidin koronavirüs değil, açlık, yoksulluk ve ekonomik çöküntünün yol açtığı çaresizlik olduğunu düşünüyor.





Koronavirüs, Hükümet, Lübnan, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:35 

YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi         
00:57
Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı         
00:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı         
00:42
Bakan Soylu, kaçan teröristlere gözdağı verdi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin, kahramanlar peşinizde Bakan Soylu, kaçan teröristlere gözdağı verdi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin, kahramanlar peşinizde         
00:33
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı         
00:10
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti         
23:58
Arjantin ekibi Boca Juniors, Antalyasporlu Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak istiyor Arjantin ekibi Boca Juniors, Antalyasporlu Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak istiyor         
23:51
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı         
23:43
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım         
23:29
7 yavrusu bulunan dişi köpek, tüfekle vurularak öldürüldü 7 yavrusu bulunan dişi köpek, tüfekle vurularak öldürüldü         
23:21
ABD'den gündemi sarsan iddia: Çinli hackerlar koronavirüsü araştıran merkezleri hedef aldı ABD'den gündemi sarsan iddia: Çinli hackerlar koronavirüsü araştıran merkezleri hedef aldı         
23:14
Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı         
23:11
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:05
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak         
22:58
Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi         
22:47
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı         
22:32
Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan protokolünü feshettiğini açıkladı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan protokolünü feshettiğini açıkladı         
22:28
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı         
22:23
Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı         
22:17
Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım         
21:46
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor         
21:45
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı         
21:36
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu         
21:10
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu         
21:08
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak         
20:56
Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı         
20:11
Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı         
19:58
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi         
19:54
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu         
19:52
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 06:17:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs vakaları artınca Lübnan'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]