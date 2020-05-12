Koronavirüsü yenen tır şoförü immün plazma bağışçısı oldu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan tır şoförü Ekrem Karaağaç, başka hastaların tedavisinde kullanılması için immün plazma bağışında bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Karaağaç, bir süre önce Kovid-19 teşhisiyle Dr. Ersin Aslan Araştırma ve Eğitim Hastanesine yatırıldı. Buradaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Karaağaç, immün plazma bağışında bulunmaya karar verdi.

Karaağaç, Türk Kızılay Kan Merkezi'ne giderek bağışta bulundu.

Ekrem Karaağaç, bağışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir süreci atlattığı için mutlu olduğunu söyledi.

Karaağaç, yaşadıklarını şöyle anlattı:

" Özbekistan'dan Türkiye'ye geldikten sonra 14 gün karantinada kalmam gerekiyordu ama taşıdığım yük Kuzey Irak'a olduğu için ben karantinaya giremedim. Yükü bıraktıktan 12 gün sonra memleketime geldim. Abim vefat etmişti. Taziye için ziyaret ettim. Pazartesi günü de soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye gittim. Yapılan testte de pozitif çıkınca tedavi için hastaneye yattım. Tedavi sonrasında yapılan testlerde negatif çıkınca eve gelerek, 14 gün izole oldum. Kendimi karantinaya aldım. 14 gün sonra yine test sonunda negatif çıktı. Allah'a şükür sağlıklıyım."

Test sonuçlarının ardından Kızılay'a "immün plazma" bağışında bulunan Karaağaç, "İnşallah sağlık sıhhat bekleyenlerin birinin derdine çare olursam mutlu olurum." dedi.

Vatandaşları kurallara uymaya davet eden Karaağaç, "İçeride kaldım, bunaldım, hava almak istiyorum, bunaldım, gezmek istiyorum.' El insaf, ecel kapıda kollarını açmış seni bekliyor. Sen hala hava dersindesin, gezmek tozmak peşindesin. Allah sizi düşürmesin. Eğer, huzur arıyorsan, hava arıyorsan, mutluluk arıyorsan evinde kal, huzuru mutluluğu dışarıda arama." diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Ömer Aksoy da "immün plazma" bağışında bulunarak, duyarlılık gösterdiği ve birkaç kişinin hayatının kurtulmasına vesile olacağı için Karaağaç'a teşekkür etti.