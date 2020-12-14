Koronayla mücadelede doğal antibiyotik; Günde 3 kez tüketilebilir - Son Dakika

Koronayla mücadelede doğal antibiyotik; Günde 3 kez tüketilebilir

14.12.2020 12:54
Koronayla mücadelede doğal antibiyotik; Günde 3 kez tüketilebilir, System.String[]

Koronavirüse karşı en etkili silahlardan birinin bağışıklık sistemi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Oğuz Özyaral, zeytin yaprağının doğal antibiyotik etkisi olduğuna dikkat çekti.

Koronavirüse karşı en etkili silahlardan birinin bağışıklık sistemi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Oğuz Özyaral, zeytin yaprağının doğal antibiyotik etkisi olduğuna dikkat çekti. Bu bitkinin günde 3 kez çay şeklinde tüketilebileceğini söyleyen Özyaral, "Zeytin yaprağı direkt bağışıklığı güçlendirir, güçlü bir antioksidan, antiviral ve antibakteriyel özelliğe sahiptir" dedi.

Maske, mesafe, hijyen gibi kuralların dışında koronavirüsten korunmanın en önemli maddelerinden biri de güçlü bağışıklık sistemi. Koronavirüsle mücadelede zeytin yaprağının doğal antibiyotik olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Önemli olan bağışıklık yıkılmadan alınan önlemlerdir.  Zeytin yaprağının en önemli özelliklerinden bir tanesi direkt bağışıklığı güçlendirmesi, güçlü bir antioksidan olması, antiviral ve anti bakteriyel özellik taşımasıdır. 'Bir çay hazırlayalım, içelim ve tedavi olalım' yaklaşımından uzak durmak gerekir. Koronavirüsü tedavi eder anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK HASTALIĞA ŞİFA VE TEDAVİLERE DESTEK OLUYOR"

Prof. Dr. Özyaral, zeytin yaprağı çayı yapılışının püf noktalarını paylaştı. Zeytin yaprağının ve elde edilen çayın yararları hakkında konuşan Prof. Dr. Özyaral, "Ağız boğaz florasında gelişmek üzere hareket eden patojen mikroorganizmaları durdurma özelliği var. Dolayısıyla güçlü bir doğal antibiyotik gibi düşünülebilir. Hücreleri yeniliyor, yaşlanmayı geciktiriyor, beyin fonksiyonlarını parlatıyor, Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların da gelişmesini durduruyor. Kas stresini alır, kan akışını hızlandırır. Prostat ve karaciğer kanseri başlangıç noktalarında da tedaviyi desteklemektedir" diye konuştu.

Diyabet hastalarının bu çayı hekim kontrolünde kullanması gerektiğini hatırlatan Özyaral, yan etkileri üzerine çalışmalar olmadığı için gebelerin ve emzirenlerin de tüketmemesi gerektiğini söyledi.

DEMLEME SÜRESİ 10 DAKİKAYI AŞMAMALI

Zeytin yaprağı çayının yapılışı hakkında püf noktaları paylaşan Prof. Dr. Özyaral, yaprakları kesinlikle kaynatmamak gerektiğine dikkat çekerek, "Zeytin yapraklarını kaynamış su içerisine demlenmesi için koyuyoruz. 10 dakikayı geçirdiğimiz zaman artık bizim istemediğimiz kimyasal yapılar meydana geliyor. Kaynatmayınız. Minimum 7 dakika demleyiniz" dedi.

DEFNE, IHLAMUR, BAL VE LİMON TAKVİYESİ YAPILABİLİR

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Bu çayı yaparken bir yaprak kuru defne, bir iki sap da ıhlamur ilave ederseniz, mide bağırsak sisteminizin de güzel çalışmasını desteklemiş olursunuz. Hepsinin acı maddeleri olduğunu unutmayın. 7.dakikdan sonra çayın tadı yoğunlaşbilir, acımsı bir tad oluşabilir. İstenmeyen acı maddelerin çaya karışması önlemek için 7-10 dakikalık demleme kafidir. Aksi taktirde çaya arzu edilmeyen acı maddeler geçmeye başlar. Çayın tadını arttırmak ve aromalandırmak için tamamen isteğe bağlı fincan başına içmeden önce 1 çay kaşığı kadar doğal bal ilave edilebilir. C vitamini desteğini yükseltmek için de bir tatlı kaşığı kadar limonu ya da ince bir dilim limonu içim esnasında eklerseniz güçlü bir bardak elde etmiş olursunuz" diye konuştu.

Zeytin yaprağı çayının günde 3 kez tüketilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Özyaral, "Normal çay gibi tüketilebilir. Zeytinin kendisi de vitamin ve mineral deposudur. Yaprağın kendisinde de bu güç var" dedi.


- Karaköse
Koronayla mücadelede doğal antibiyotik; Günde 3 kez tüketilebilir
Koronayla mücadelede doğal antibiyotik; Günde 3 kez tüketilebilir
Koronayla mücadelede doğal antibiyotik; Günde 3 kez tüketilebilir

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Koronavirüs, Zeytin, Çay, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronayla mücadelede doğal antibiyotik; Günde 3 kez tüketilebilir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Fettah Tamince için olay sözler: O şerefsiz bizim içimizde değil Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcularını sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi
Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu         
12:46
Yağışlar İzmir ve Antalya'da felakete dönüştü! 2 kentte için risk devam ediyor Yağışlar İzmir ve Antalya'da felakete dönüştü! 2 kentte için risk devam ediyor         
12:03
Polisi çileden çıkaran kadının suç dosyası kabarık çıktı! Garsonun kafasına küllük fırlatmış Polisi çileden çıkaran kadının suç dosyası kabarık çıktı! Garsonun kafasına küllük fırlatmış         
11:42
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu         
10:41
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
"Ultraviyole ışıklı makine koronayı gösteriyor" iddiasına uzmanlardan yanıt: Bir ilaçtaki fosfordan kaynaklanıyor         
09:40
12 bin yıllık Dipsiz Gölü tarumar eden defineciler şimdi de kentin tarihi alanlarına zarar veriyor 12 bin yıllık Dipsiz Gölü tarumar eden defineciler şimdi de kentin tarihi alanlarına zarar veriyor         
08:44
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak         
08:16
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 13:09:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronayla mücadelede doğal antibiyotik; Günde 3 kez tüketilebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei