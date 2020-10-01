Koruma kalkanı 'maske' Türk ve mülteci kadınlar tarafından üretiliyor - Son Dakika

Koruma kalkanı 'maske' Türk ve mülteci kadınlar tarafından üretiliyor

Bir önceki yıl Paris Barış Forumu'nda en başarılı 10 proje arasında seçilen SADA Kadın Kooperatifi'nde kadınlar, korona virüsle mücadeleye maske dikerek destek veriyor.

Koruma kalkanı 'maske' Türk ve mülteci kadınlar tarafından üretiliyor, System.String[]

Bir önceki yıl Paris Barış Forumu'nda en başarılı 10 proje arasında seçilen SADA Kadın Kooperatifi'nde kadınlar, korona virüsle mücadeleye maske dikerek destek veriyor.

Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) ve SADA Kadın Kooperatifi iş birliğinde gerçekleştirilen projede, Türk ve mülteci kadınlar hem ailelerinin geçimine destek oluyor hem de toplum sağlığı için çalışıyor. Korona virüsle mücadelenin kritik unsuru maskeler, Türk ve mülteci kadınların elinden çıkıyor. İlk önce kumaşlar kesiliyor, ardından lastik ve teller dikiliyor. Sterilize edilen ve kutulanan maskeler, korona virüsle mücadele eden insanların koruma kalkanı oluyor.

Türk, Suriyeli ve Afgan kadınların Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) desteği ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kurulan SADA Kadın Kooperatifi'nde hummalı faaliyeti sürüyor. Proje kapsamında çalışan 46 kadının üretmesi hedeflenen 250 bin maskenin yarısının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kalanının ise Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ücretsiz dağıtılması planlanıyor. Alman hükümeti tarafından finanse edilen PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında Temmuz 2020'de başlayan projede bugüne kadar üretilen toplam maske sayısı ise 30 bini buldu. Türk ve mülteciler arasındaki sosyal uyuma da destek vermeyi hedefleyen proje, aynı zamanda pandemi nedeniyle gelir elde etmekte zorlanan kadınlara can suyu oluyor.

Maddi durumlarının pandemiden dolayı daha kötü olduğunu söyleyen Suriye uyruklu Mürfet Cacul, insanlar için bir şeyler yapmayı "boynundaki emanet" olarak nitelendirerek, "Bana bir şey olmaz diyerek sokakta dolaşan insanların düşüncesizliği vakaların artmasına neden oluyor. Virüs bizden güçlü olamaz" ifadelerini kullandı.

Kooperatife 1.5 yıl önce katılan 42 yaşındaki Nazire Öztürk ise pandemi öncesinde SADA tekstil atölyesinde makyaj cüzdanı, alışveriş çantası ve dizüstü bilgisayar çantası ürettiğini anlatarak, maske üretimi başladığından bu yana insanlara faydalı bir çalışma yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Herkesin virüse karşı önce çevresini düşünmesiyle virüsün yenilebileceğini ifade eden Suriye uyruklu Esma Bekkar (39), sosyal mesafeye çok dikkat ettiğini, gerekmedikçe evden çıkmadığını belirtti.

Önceden nevresim takımları ve masa örtüleri diken Ümmühan Ceyhan da, "Eskiden sadece eşimin geliri vardı. Maske üretiminde çalışmaya başladıktan sonra benim de aile bütçesine katkım oluyor. Bir yandan korona virüsle mücadeleye katkı sağlarken, diğer yandan da aileme fayda sağladığım için mutluyum" ifadelerini aktardı.

SGDD-ASAM Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Hasan Can Pala, pandemi öncesinde kadınların SADA Kadın Kooperatifi'nde mutfak, tekstil ve sayacılık atölyelerinde çalıştığını söyleyerek, BMZ'in finansman sağladığı projenin toplumsal dayanışmayı ön plana çıkardığını vurguladı. Pala, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünün bu dayanışmaya katkı sunması mücadelenin topyekün olacağını göstermesi açısından bizleri ve SADA Kadın Kooperatifi çalışanlarını mutlu etmiştir. Bu vesileyle içerisinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte gerek kadın istihdamının desteklenmesini, gerekse ülkemizin korona virüsle mücadele çabalarına katkı veren bu kurumlara teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA

Koruma kalkanı 'maske' Türk ve mülteci kadınlar tarafından üretiliyor
Koruma kalkanı 'maske' Türk ve mülteci kadınlar tarafından üretiliyor
Koruma kalkanı 'maske' Türk ve mülteci kadınlar tarafından üretiliyor
Koruma kalkanı 'maske' Türk ve mülteci kadınlar tarafından üretiliyor
Koruma kalkanı 'maske' Türk ve mülteci kadınlar tarafından üretiliyor
Koruma kalkanı 'maske' Türk ve mülteci kadınlar tarafından üretiliyor
Koruma kalkanı 'maske' Türk ve mülteci kadınlar tarafından üretiliyor

Koronavirüs, Mülteci, Kadın, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koruma kalkanı 'maske' Türk ve mülteci kadınlar tarafından üretiliyor - Son Dakika

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