Mahkemenin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık makamına geçerek 19 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini açıkladı.
Kılıçdaroğlu’nun parti genel merkezine gelişi sırasında korumalar tarafından iteklenip tartaklanan Ahmet Hakan Uyanık, yeni yönetimde Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Uyanık'ın aynı zamanda CHP PM'nin de üyesi olduğu öğrenildi.
Yeni MYK'de görev alan Ahmet Hakan Uyanık'ın ismi, aile bağları nedeniyle de siyaset gündeminde dikkat çekti. Uyanık'ın, kurultay sürecindeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin davanın itirafçılarından Veysi Uyanık'ın oğlu olduğu öğrenildi.
Son Dakika › CHP › Korumaların tartakladığı Uyanık, CHP'de genel başkan yardımcısı oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?