Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu

ANTALYA'da iki biyolojik çocukları olan Handan (35) ve Remzi B. (42) çifti, bir çocuğa daha yuva olabilmek için koruyucu aile oldu. 5 yaşındaki Asya'ya kapılarını açan çift hem hayallerini gerçekleştirdi hem de bir çocuğun hayatına dokundu.

3 ve 8 yaşlarında iki biyolojik çocukları olan Handan ve Remzi B. çifti, koruyucu aile olma kararı aldı. Aile, öncesinde çocuklarının yaşının küçük olması nedeniyle bu kararı 3 yıl erteledi. 2025 yılında büyük kızları Nehir'in de onay vermesinin ardından süreç başladı. Handan ve Remzi B. çifti, 5 yaşındaki Asya'ya yuva oldu. Bundan sonra Asya, anne-babası ve kardeşleriyle birlikte mutlu ve güvenli bir yuvada büyüyecek.

'BİR ÇOCUĞUN HAYATINI DEĞİŞTİREBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK'

Anne olmaktan büyük keyif aldığını belirten Handan B., "Çocuklarımızla çok mutluyuz. Koruyucu aile olma düşüncesi de buradan çıktı. Bunu başardığımıza inanıyorum. Son dönemde televizyonda, sanal medyada ve haberlerde 'suça sürüklenen çocuk' kavramını sıkça duyuyoruz. Biz de mutlu bir aile olarak, en azından bir çocuğun hayatını değiştirebileceğimizi, mutsuzluk döngüsünü kırabileceğimizi ve ona mutlu bir aile ortamı sunabileceğimizi düşündük. Bu fikir aslında 3 yıldır aklımızda vardı. Ancak çocuklarımızın yaşları küçük olduğu için biraz beklemeyi tercih ettik. Süreci büyük kızımızla paylaştık, o da olumlu yaklaştı. Böylece onun da desteğiyle bu yola birlikte çıktık" dedi.

'ŞİMDİ GÖZLERİNİN İÇİ GÜLÜYOR'

Asya'nın kardeşleriyle çok mutlu olduğunu söyleyen Handan B., "Asya'nın mutluluğunu, değişimini hatta bakışlarının değiştiğini görmek mutluluğumuzu daha da artırdı. İlk geldiğinde farklı bir ortam olduğu için çok sessizdi, alışma sürecinde zorlandı. Ancak şimdi gözlerinin içi gülüyor. Her kardeş arasında olduğu gibi zaman zaman küçük sorunlar yaşanabiliyor. Kurumdaki pedagoglarımızın desteğiyle bu süreci dengeli bir şekilde yönetebiliyoruz" diye konuştu.

'ZOR BİR YOL, KOLAY DEĞİL'

Koruyucu ailelik sürecinden bahseden Handan B., "Koruyucu aile olmak isteyenler, sevgilerini paylaşabileceklerse bu yola girsinler. Zor bir yol, kolay değil. Alışma süreci, özellikle biyolojik çocuklar varsa, biraz daha hassas olabiliyor. Herkesi dengede tutmak gerekiyor. Ancak kurum çalışanlarının, uzmanların ve devletin desteğiyle her şey mümkün. Bir çocuğun bile hayatını değiştirmek çok büyük mutluluk. Cesaret edip bu adımı atan ve bir çocuğun hayatına dokunan herkes, eminim o mutluluğu en derinden yaşayacaktır" dedi.

'KORUYUCU AİLE OLMAK HAYALİMDİ'

Biyolojik çocukları olmasına rağmen koruyucu aile olmak istediklerini belirten Remzi B. ise "İçimde hep eksik kalan bir şey vardı. Bu eksikliği, Asya kızımızla tamamladık. Koruyucu aile olmak, çok önceden beri hayalini kurduğum bir durumdu. Evimizi ve sevgimizi bir kız çocuğuyla paylaşmayı istiyordum. Elbette bu hayalin tek başıma gerçekleşmesi mümkün değildi. Bu süreçte en büyük desteğim, benimle birlikte düşünen, karar alan ve bu hayalime eşlik eden eşim oldu. Koruyucu ailelikte anne ve babanın birlikte hareket etmesi, ortak karar alması çok önemli. Bu kararı verdikten sonra kurumumuza başvurduk. Buradaki uzmanlarımız, her aşamada bize yol gösterdi, yardımcı oldular. İlk iş kendi çocuklarımızla Asya kızımız arasındaki uyumu sağlamak oldu. Bu konuda ciddi emek verdik" diye konuştu.

'İYİLİK İYİDİR, BUNUN ÖTESİ YOK'

Koruyucu ailelik sürecinin başında olduklarını kaydeden Remzi B., "Evimizin havası değişti. Kendi çocuklarımız için de çok güzel bir deneyim oldu; yeni bir kardeşleri oldu. Asya'nın yaşı, biyolojik çocuklarımızın yaşlarının tam ortasında. Evde bir bayram havası var. Zaman zaman kardeşler arasında küçük kaoslar yaşanıyor ama bunların hepsi çok doğal, tatlı ve geçici şeyler. Biz bu yola bir çocuğa sahip olma isteğiyle değil, bir çocuğun hayatına dokunma amacıyla çıktık. Anadolu'da bir Bektaşi mezar taşında yazdığı gibi; 'İyilik iyidir, bunun ötesi yok.' Kurum bu konuda son derece duyarlı ve çocuklarla çok güzel ilgileniliyor. Ancak anne- baba sevgisi bambaşka bir şey. Bir çocuğun önünde rol model olacak bir anne, bir baba ve bir kardeşin olması çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

KORUYUCU ANNE VE BABA OLMAK İSTEYENLERE TAVSİYE

Korucu aile olmak isteyen ancak tereddüt yaşayan kişilere önerilerde bulunan Remzi B., "Bu düşünceyi taşıyan anne-babalara şunu söylemek isterim. Telaş yapmasınlar. Önce gelsinler, uzmanlarla konuşsunlar, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne gelsinler, burayı görsünler. Eminim ki kuruma adım attıktan sonra bakış açıları ve hissettikleri tamamen değişecektir" diye konuştu.