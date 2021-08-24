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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

24.08.2021 21:04
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar dozu geçti.

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 213 milyon 672 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 459 bine, iyileşenlerin sayısı 191 milyon 250 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 38 milyon 818 bini, Hindistan'da 32 milyon 510 bini, Brezilya'da 20 milyon 583 bini ve Rusya'da 6 milyon 785 bini geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer- Biontech Kovid-19 aşısının kullanımına tam onay verdiğini anımsatarak, özel şirketleri çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmeye davet etti.

ABD'nin Florida eyaletinde Walt Disney World isimli eğlence şirketi, sendikalı çalışanlarıyla aşı yaptırmaları konusunda anlaşmaya vardı.

Hindistan'da, ülkenin ilk mRNA Kovid-19 aşı adayı HGCO19'un Faz-2 ve Faz-3 klinik denemelerinin başlatılmasına onay verildi.

Fransa'da Sağlık Yüksek Otoritesi (HAS), 65 yaş üstü ile risk grubunda olan kişiler için 3'üncü doz aşı önerisinde bulundu.

Alman Robert Koch Enstitüsü'nün (RKİ) "yüksek riskli bölge" olarak ilan ettiği Girit'in yanı sıra Rodos, İstanköy, Nakşa gibi Yunanistan'ın güneyindeki adalardan Almanya'ya giriş yapanların, bugünden itibaren aşı olduklarına veya hastalığı atlattıklarına dair kanıt sunmamaları durumunda 10 gün karantinada kalacakları bildirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan İKEA, Primark, Action ve Carrefour gibi zincir mağazalarda Kovid-19 aşısı uygulanacağı duyuruldu.

Gazze'deki hükümet, bölgede vaka sayılarında görülen artışın gölgesinde salgının yayılmasını engellemek için bir dizi yeni önlemi onayladı. Yeni önlemler kapsamında memurların ve özel sektörde hizmet verenlerin tamamının 1 Eylül'e kadar aşılanmasını; aksi durumda haklarında yasal işlem başlatılmasını öngören kararın onaylandığı aktarıldı.

Sırbistan Eğitim Bakanı Branko Ruzic, ülkede hızla artan vaka sayılarına rağmen 1 Eylül'de okulların açılacağını ve yüz yüze eğitime başlanacağını ifade etti.

Yunanistan'da, Delta varyantının etkisiyle günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle özellikle aşı olmayanları hedef alan yeni tedbirler getirilmesi kararlaştırıldı.

Gürcistan'da bazı yasakların yeniden uygulanmasına karar verildi. Karara göre 25 Ağustos'tan itibaren restoran ve kafelerin saat 22.00'ye kadar çalışacağı, spor etkinliklerinin ise seyircisiz düzenleneceği belirtildi.

İran'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 709 artarak, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı kaydedildi.

İsrail'de Delta varyantının etkisiyle toplam vaka sayısı 1 milyonu geçerken, Sağlık Bakanlığı 30 yaş üstü kişilere de aşının üçüncü dozunun yapılmasına onay verildiğini açıkladı.

Küba, salgından ciddi derecede etkilenen Vietnam'a yerli aşı sağlayacağını duyurdu.

Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısının 154'e yükseldiği bildirildi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Biontech, Pfizer, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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