Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Eskişehir Valiliğince oluşturulan ekipler merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri ile kentteki kafe ve lokantalarda, çeşitli iş yerlerinde, semt pazarları ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Kontroller sırasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilenler, polis ve zabıta ekiplerince ikaz edildi. Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin yapılmasının Kovid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Denetimler sırasında insanların kurallara uyduklarının gözlemlendiğini ifade eden Önal, vatandaşların kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunduklarını kaydetti.