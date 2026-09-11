Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme! Mezar açma işlemi iptal edildi

Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mezarı açılacak. Bugün planlanan işlem ertelenirken feth-i kabir işleminin yarın yapılması bekleniyor.

MEZARI YARIN AÇILACAK

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma yeniden başlatıldı. Soruşturma kapsamında bugün yapılması planlanan mezar açma işlemi yarına ertelendi. Kozinoğlu'nun mezarında feth-i kabir işlemi gerçekleştirilecek.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu'nun ölümünün üzerindeki soru işaretlerinin araştırılması amacıyla önemli bir adım attı. Başsavcılığın talebi üzerine yapılacak feth-i kabir işlemiyle Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amaçlanıyor. İncelemede ayrıca ölümünde başka kişilerin etkisinin bulunup bulunmadığı da araştırılacak.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN MÜDAHALESİ VAR MI?

Soruşturmanın en dikkat çeken noktalarından birini Kozinoğlu'nun ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığı oluşturuyor. Mezarın açılmasının ardından yapılacak incelemelerle hem kesin ölüm sebebine hem de olası bir dış müdahaleye ilişkin bulgular aranacak.