Kral Charles'a Karayipler'de soğuk duş! Köle ticareti için tazminat ödeyin - Son Dakika
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Kral Charles'a Karayipler'de soğuk duş! Köle ticareti için tazminat ödeyin

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Kral Charles\'a Karayipler\'de soğuk duş! Köle ticareti için tazminat ödeyin
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Antigua ve Barbuda Başbakanı Gaston Browne, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın Karayipler ziyaretinde İngiltere’den köle ticareti nedeniyle tazminat talep etti ve İngiliz monarşisiyle bağların koparılıp cumhuriyet olunmasını istedi.

Antigua ve Barbuda Başbakanı Gaston Browne, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın Karayipler ziyaretinde İngiltere'ye köle ticareti nedeniyle tazminat ödemesi çağrısında bulundu. İngiltere'nin geçmişte Karayipler'de yaşanan köle ticaretinden büyük bir servet elde ettiğini savunan Browne, yapılanların karşılıksız bırakılamayacağını söyledi. Başbakan ayrıca Antigua ve Barbuda'nın İngiliz monarşisiyle bağlarını kopararak cumhuriyete dönüşmesini istediğini açıkladı.

Gaston Browne, pazar günü Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile birlikte bir kilise ayinine katıldı. İngiliz kraliyet çifti, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) Hükümet Başkanları Toplantısı kapsamında düzenlenen etkinlikler için Karayipler'de bulunuyor.

Ancak ziyaret sırasında gündeme gelen konulardan biri de İngiltere'nin geçmişteki köle ticareti nedeniyle sorumluluk üstlenmesi oldu. ITV News'e konuşan Browne, İngiltere'deki siyasi koşullar nedeniyle tazminat konusunun kabul edilmesinin zor olabileceğini anladığını ancak bunun telafi ihtiyacını ortadan kaldırmadığını belirtti.

Başbakan, köle ticareti nedeniyle bir tür maddi telafi sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Tazminat ödenmezse bu tür zulümlerin gelecekte yeniden yaşanması muhtemel. Dünyada bugün yaşananlara baktığınızda bunun örneklerini zaten görebilirsiniz" dedi.

İngiltere'nin Karayipler'de yaşanan acıların sonucunda ortaya çıkan servetten yararlandığını söyleyen Browne, geçmişte yapılan yanlışların kabul edilmesi ve bunların karşılığında bir telafi sağlanması gerektiğini ifade etti.

"Bir yandan Karayipler'de yaşanan zulümler sonucunda elde edilen servetten yararlanıp diğer yandan bunun sorumluluğunu görmezden gelemezsiniz" diyen Browne, İngiltere'nin geçmişteki olayları kabul etmesi gerektiğini savundu.

Tazminat için İngiltere'nin yardım bütçesini işaret etti

Browne, Karayip ülkelerinin İngiltere'den karşılayamayacağı ölçüde büyük taleplerde bulunmadığını da ileri sürdü. Başbakan, köle ticareti nedeniyle ödenebilecek tazminatın İngiltere'nin yurt dışına yönelik kalkınma yardımları bütçesinden karşılanabileceğini öne sürdü.

Köle ticareti nedeniyle İngiltere'nin resmî özür dilemesi ve tazminat ödemesi konusu, Kral Charles'ın Karayipler ziyaretinden önce de tartışmalara neden olmuştu. İngiltere'de İşçi Partili Andy Burnham'ın köle ticareti nedeniyle resmî özür dilenmesi fikrine açık olduğunu belirtmesi tartışmayı yeniden gündeme taşımıştı.

Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch ise İngiltere'nin köle ticareti nedeniyle tazminat ödememesi gerektiğini savunmuştu. Browne, Badenoch'un açıklamalarına sert tepki göstererek onun tutumunu yanlış bulduğunu söyledi.

Antigua ve Barbuda Başbakanı, "Bence yanılıyor. Muhalefet lideri olmasının, başbakan olmamasının nedeni de belki budur" ifadelerini kullandı.

Badenoch'un görüşünü değiştirip değiştirmemesi gerektiği sorulduğunda ise Browne, bunun kendi kararı olduğunu ancak Karayip ülkelerinin onun düşüncelerini paylaşmadığını belirtti. Başbakan, köle ticaretini insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak nitelendirerek bu suçlar nedeniyle özür dilenmesi ve telafi sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Antigua ve Barbuda monarşiden ayrılmak istiyor

Gaston Browne, İngiltere'den tazminat talep etmesinin yanı sıra ülkesinin İngiliz monarşisiyle bağlarını sona erdirerek cumhuriyet olması gerektiğini düşündüğünü de açıkladı.

Antigua ve Barbuda'nın devlet başkanı konumunda bulunan Kral Charles'ın yerine yerel bir devlet başkanının gelmesini istediğini belirten Browne, kişisel görüşünün ülkesinin cumhuriyete dönüşmesi yönünde olduğunu söyledi.

Başbakan, "Ben cumhuriyetçiyim. Kişisel görüşümü sorarsanız Antigua ve Barbuda'nın cumhuriyet olmasını isterim" dedi.

Bununla birlikte Browne, ülkenin geleceğine ilişkin son kararın halka ait olduğunu kabul etti. Antigua ve Barbuda'nın monarşiyle bağlarını sona erdirerek cumhuriyete dönüşebilmesi için anayasa değişikliğinin seçmenlerin üçte ikisinden fazlasının desteğini alması gerekiyor.

Browne, cumhuriyetçi görüşüne rağmen görevde bulunduğu sürece Kral Charles'a saygı göstermeye devam edeceğini de vurguladı. "Kral'a hizmet ediyorum ve kendisi kralımız olarak tüm nezaket ve saygıyı görmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kral Charles, Browne ile pazar günü Sir Vivian Richards Stadyumu'nda düzenlenen dostluk amaçlı bir kriket etkinliğinde de bir araya geldi.

Kral ve Kraliçe Camilla'nın Karayipler ziyareti, İngiliz Milletler Topluluğu zirvesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Toplantıda bölgedeki küçük ülkelerin topluluk bünyesinde daha fazla söz sahibi olması gerektiği yönünde çağrılar da yapıldı.

Karayip ülkeleri, İngiltere'nin köle ticareti nedeniyle özür dilenmesi konusunda görüşmelere açık olmasını olumlu karşıladı. Ancak maddi tazminat ödenmesi konusu taraflar arasındaki en önemli anlaşmazlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

Kral Charles'a Karayipler'de soğuk duş! Köle ticareti için tazminat ödeyin
Kral CharlesKarayiplerİngiltereKraliçeSon Dakika

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