Kraliyet ailesinde şemsiye krizi! Charles'ı yağmurda bıraktı - Son Dakika
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Kraliyet ailesinde şemsiye krizi! Charles'ı yağmurda bıraktı

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Kraliyet ailesinde şemsiye krizi! Charles\'ı yağmurda bıraktı
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Kraliyet ailesinde şemsiye krizi! Charles\'ı yağmurda bıraktı
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İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla, Antigua ve Barbuda'da katıldıkları törende sağanak yağmura yakalandı. Kendisine şemsiye verilen Camilla'nın eşini beklemeden kapalı alana geçmesi dikkat çekerken, Kral Charles bir süre yağmurun altında kaldı. Camilla'nın bu hareketi eleştirilere neden olurken, bazı yorumlarda Prenses Diana ile karşılaştırıldığı öne sürüldü.

İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla, 1 Kasım'da Antigua ve Barbuda'nın bağımsızlığının 45. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Sir Vivian Richards Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende kraliyet çiftinin alana gelmesinden kısa süre sonra şiddetli yağmur başladı.

Ulusal marşın okunduğu sırada bastıran sağanak, törende beklenmedik anların yaşanmasına neden oldu.

CAMILLA ŞEMSİYEYİ ALIP EŞİNİ BEKLEMEDEN GİTTİ

Yağmurun başlaması üzerine Kraliçe Camilla, görevlilerden şemsiye istedi. Kısa süre içerisinde kendisine şeffaf bir şemsiye getirildi.

Camilla, şemsiyesini alarak yağmurdan korunmak için üstü kapalı oturma alanına yöneldi. Ancak o sırada Kral Charles'ın hâlâ yağmurun altında beklediği görüldü.

Eşinin şemsiyesini alıp kapalı alana geçmesine rağmen Charles'a hemen şemsiye getirilmemesi dikkat çekti.

KRAL CHARLES DEFALARCA ŞEMSİYE İSTEDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kral Charles, yağmurun altında beklerken çevresindeki görevlilere dönerek defalarca şemsiye istedi.

Charles'ın elleriyle şemsiye tutuyormuş gibi hareketler yaparak görevlilere seslendiği anlar kameralara yansıdı.

Bir süre sonra Kral'ın yaveri Binbaşı Ben Rigby tarafından kendisine siyah bir şemsiye getirildi.

Şemsiyesine kavuşan Charles, sağanağa rağmen askerî birlikleri denetlemeye devam etti. Tören alanındaki kalabalık da Kral'ı alkışlarla karşıladı.

CAMILLA'NIN HAREKETİ ELEŞTİRİLDİ

Camilla'nın kendisine şemsiye verildikten sonra eşini beklemeden kapalı alana geçmesi, olayla ilgili paylaşılan görüntüler üzerinden eleştirilere neden oldu.

Bazı yorumlarda Camilla'nın davranışı, Kral Charles'ın eski eşi Prenses Diana ile karşılaştırıldı. Diana'nın benzer bir durumda eşini yağmurun altında bırakmayacağı yönünde yorumlar yapıldığı öne sürüldü.

Ancak söz konusu yorumların kimler tarafından yapıldığına ve ne ölçüde yayıldığına ilişkin doğrulanmış bir veri bulunmuyor.

KRAL CHARLES YAŞANANLARI ESPRİYE VURDU

Yaklaşık beş dakika süren sağanak yağışın ardından tören programı kaldığı yerden devam etti.

Kral Charles ise yağmur altında yaşadığı anları daha sonra esprili bir ifadeyle değerlendirdi.

İngiliz basınına göre Charles, pantolonunun iyice ıslandığını anlatırken üzerinde su teresi yetişmeye başladığı yönünde şaka yaptı.

Kraliyet çiftinin yaşananları daha sonra gülümseyerek karşıladığı belirtildi.

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    Yorumlar (1)

  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Habere bak. Şemsiye yokmuş vs. Fon soruşturmalarından neden bahsedilmiyor 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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