Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geliyor! Yer ve zaman belli oldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geliyor! Yer ve zaman belli oldu

13.09.2022 18:52

Geçtiğimiz günlerde tahıl ürünlerinin fakir ülkelere gönderilmesi konusunda kandırıldıklarını ve tahılların Avrupa'ya gittiğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini ifade etmişti. Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde bir araya gelecek iki lider, başta tahıl sevkiyatı olmak üzere birçok konuyu konuşacak.

Rusya ile Ukrayna Arasında şubat ayından bu yana süren savaş nedeniyle küresel enerji ve gıda krizini gündeme getirmişti. Konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin diplomatik çabalarının sonuç vermesi ile tahıl koridoru açılmıştı. Bu şekilde de Ukrayna'da savaş ortamında mahsur kalan tahıl gemileri dünyaya ihraç edilmeye başlanmıştı. Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin, tahılların fakir ülkelere değil zengin Avrupa ülkelerine gittiğini belirterek, kandırıldıklarını ifade etti. Ayrıca konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini belirtti. İki lider bu olayın ardından ilk kez bir araya geliyor.

ÖZBEKİSTAN'DA GÖRÜŞECEKLER

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında yapacakları görüşmede, başta ekonomi olmak üzere çok sayıda konuyu istişare edeceklerini söyledi. Uşakov, Putin'in 15-16 Eylül'de düzenlenecek ŞİÖ Devlet Başkanları Zirve Toplantısı için Özbekistan'ın Semerkant şehrine gerçekleştireceği ziyarete ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"SÜREKLİ DİYALOG HALİNDELER"

Putin'in zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştireceğini anlatan Uşakov, "Liderler telefon dahil sürekli diyalog halindeler. Müzakere edilen, Türkiye'nin tahıl gibi son derece olumlu rol oynadığı çok sayıda konu var. Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu istişare edilecek. Semerkant'taki görüşmenin önemli bir kısmı 5 Temmuz'da Soçi'de varılan anlaşmaların devamı olarak ekonomik konulara ayrılacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Kremlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geliyor! Yer ve zaman belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geliyor! Yer ve zaman belli oldu - Son Dakika
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