Beşiktaş liderliğini sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek puanını 63'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takım, 42. dakikada Cyle Larin'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Ev sahibi ekip, 52. dakikada Deniz Türüç'ün kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Beşiktaş, 68. dakikada Welinton'un kafa golüyle tekrar öne geçti. Turuncu-lacivertliler, 76. dakikada Demba Ba'nın golüyle beraberliği sağlasa da Beşiktaş, 84. dakikada Josef de Souza'nın fileleri havalandırmasıyla mücadeleyi 3-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Üst üste 6. galibiyet

Başakşehir deplasmanından 3 puanla dönerek üst üste 6. maçını kazanan siyah-beyazlılar aynı zamanda Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez peş peşe 6 maçtan galibiyetle ayrılmış oldu.

Trabzonspor mağlubiyeti ve Fraport TAV Antalyaspor beraberliğinin ardından ilk galibiyetini İttifak Holding Konyaspor karşısında alan Beşiktaş daha sonra Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederek 18 puan topladı.

Beşiktaş 5 sezon sonra Başakşehir'de kazandı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda son galibiyetini 2014-2015 sezonunda kazanan Beşiktaş 5 sezonun ardından Başakşehir deplasmanından galibiyetle döndü.

Siyah-beyazlı takım, geride kalan 5 sezonda rakibine 4 kez yenilirken, 1 maçta ise berabere kaldı.

Josef de Souza, Beşiktaş'a 3 puanı getirdi

Medipol Başakşehir karşısında iki kez öne geçmesine rağmen rakibinin beraberlik gollerini engelleyemeyen Beşiktaş'a 3 puanı getiren isim 84. dakikadaki golüyle Josef de Souza oldu.

Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü atan Brezilyalı futbolcu, ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Josef, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbi maçta da perdeyi açan isim olmuştu.

Larin 2 hafta sonra golle buluştu

Bu sezon Beşiktaş'ın en skorer isimlerinden biri olan Cyle Larin iki haftalık aranın ardından gol sevinci yaşadı.

Ligin 27. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor maçında son golünü atan ve Yeni Malatyaspor ile Gaziantep maçlarını boş geçen Larin, Medipol Başakşehir maçının 42. dakikasında attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Siyah-beyazlı oyuncu bu golle ligdeki gol sayısını 14'e yükseltti.

Welinton siftah yaptı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Welinton Souza, siyah-beyazlı kariyerinde ilk kez fileleri havalandırdı.

Ghezzal'ın 68. dakikada kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Welinton, siyah-beyazlı takımı ikinci kez öne geçiren golün sahibi oldu.

Demba Ba eski takımına yine gol attı

Türkiye'deki kariyerine Beşiktaş'a transfer olarak başlayan Demba Ba, siyah-beyazlı takıma ikinci kez gol attı.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Medipol Başakşehir'in ikinci beraberlik golünü kaydeden Demba Ba, geçen sezon yine aynı statta oynanan ve turuncu-lacivertli ekibin 1-0 kazandığı maçta takımına 3 puanı getiren golün sahibi olmuştu.

Son 3 haftada 3 gol kaydeden Demba Ba, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını da boş geçmemişti.

Futbolcular Sergen Yalçın'a gitti

Beşiktaşlı futbolcular, son düdüğün çalmasının ardından Beşiktaşlı futbolcular galibiyeti teknik direktörleriyle kutladı.

Maçın sonunda siyah-beyazlı futbolcular, cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip eden teknik direktör Sergen Yalçın'la galibiyeti kutladı. Yalçın, locada ayağa kalkarak futbolcularını alkışladı.

Ceza sınırındakiler kart görmedi

Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan dört Beşiktaşlı futbolcu mücadeleyi cezalı duruma düşmeden tamamladı.

Siyah-beyazlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Josef de Souza ve Necip Uysal haftayı kayıpsız atlatırken, Beşiktaş'ta kart gören tek isim Adem Ljajic oldu.