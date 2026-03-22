Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ünlü türkücü İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

İstanbul Ümraniye'de yaşanan ve Türkiye'yi derinden etkileyen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINA ALINDI

Son olarak, Kundakçı'yı hayattan koparan silahı ateşlediği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası armatör Bilal Kadayıfçıoğlu azmettirici olarak gözaltına alındı. tv100'ün aktardığına göre, olayda kullanılan çakarlı aracın kendisine ait olduğu öne sürülenKadayıfçıoğlu'nun yanı sıra ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın da ismi soruşturmaya karıştı. Gözaltına alınan Yıldızhan'ın olayın ve soruşturmanın neresinde olduğu henüz bilinmiyor.

ANNE VE KIZ HAKKINDA "AZMETTİRME" İDDİASI

Cinayete ilişkin soruşturma genişletilirken gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu da yer aldı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; cinayet masası ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun cinayet sırasında olay yerinde arabanın içinde bulunduğu öğrenildi. Bu gelişme sonrası Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında "cinayete azmettirme" iddiaları soruşturulmaya başlandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayda silah kullanan kişinin Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi. Olay sonrası yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öne sürülen Kadayıfçıoğlu, dün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah da ele geçirildi.

ASIL HEDEF CANBAY'DI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre saldırının hedefinde rapçi Vahap Canbay'ın bulunduğu, ancak açılan ateş sonucu araçta bulunan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

6 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Öte yandan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalandığı operasyonda M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), A.T.(28) de gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken olayın tüm bağlantıları detaylı şekilde inceleniyor.