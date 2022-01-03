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"Küçük Prens"in 78 yıllık yayın serüveni Ankara'da - Son Dakika

"Küçük Prens"in 78 yıllık yayın serüveni Ankara'da

03.01.2022 13:37
"Küçük Prens"in 78 yıllık yayın serüveni Ankara'da

Fransız yazar Antoine de Saint-Exupery'nin kaleme aldığı, 488 farklı dil ve lehçeyle dünyada en çok dile çevrilen hikaye kitabı "Küçük Prens"in çeşitli baskılarından oluşan sergi, Ankara'daki kitapseverleri bekliyor.

Fransız yazar Antoine de Saint- Exupery'nin kaleme aldığı, 488 farklı dil ve lehçeyle dünyada en çok dile çevrilen hikaye kitabı "Küçük Prens"in çeşitli baskılarından oluşan sergi, Ankara'daki kitapseverleri bekliyor.

Dünya edebiyatının sevilen hikaye kitabı "Küçük Prens"in hayranı olan Yıldıray Lise, Kazım İnal ve Mehmet Sobacı'nın küratörlüğünde hazırlanan "Dünyanın Küçük Prens Kitapları Sergisi", 4 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Sergide, ilk kez yayımlandığı 1943'ten bugüne 488 farklı dil ve lehçede basılan kitabın, Türkçe dahil dünya dillerindeki yayımlanma süreci anlatılıyor.

Kitaplar arasında, nadir diller, yok olmuş diller, yapay diller, "Star Wars" ve "Star Trek" evrenlerinden farklı dillerde, Mors alfabesinde, görme engelliler için Braille alfabesinde, akılı cep telefonlarındaki T9 numara sistemiyle yazılmış kitaplar, sadece aynadan okunan, 3 boyutlu ve yapboz gibi çeşitli özelliklere sahip nadir bulunan kitaplar bulunuyor.

Ziyaretçilerini, kitabın yayın serüveninde yolculuğa çıkaran sergide, farklı tasarım ve boyuttaki kitap ve bilgilendirme panolarıyla "Küçük Prens"e dair özel bilgiler de yer alıyor.

Sergide ayrıca "Küçük Prens'in Dil Serüveni (1943-2021)" ve "Küçük Prens'in Türkçe Serüveni (1953-2021)" başlıklı zaman tünelleriyle "Küçük Prens"in dünyada ve Türkiye'deki tüm baskıları yıllara göre görsel olarak ziyaretçilere gösteriliyor.

Sergide kitabın 75 farklı hali görülecek

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Sobacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiziki olarak 75 kitabın sergileneceği sergide, 488 dil ve lehçede yazılan "Küçük Prens" kitaplarının kapakları ile yazıldıkları dile ilişkin bilgilerin yer alacağını söyledi.

"Küçük Prens"in ilk kez 1943'te ABD'de İngilizce basıldığını belirten Sobacı, Fransa'daki ilk baskısının 1946'da yazarı Antoine de Saint-Exupery'in ölümünden sonra, ilk Türkçe baskısının da 1953'te çıktığını anlattı.

Kitabın, 488 dil ve lehçedeki baskılarından 400'den fazlasına sahip olduklarını ifade eden Sobacı, dünyanın en büyük "Küçük Prens" koleksiyoneri Jean-Marc Probst'ın koleksiyonunda ise kitabın tüm baskılarının olduğu bilgisini paylaştı.

Koleksiyonu oluşturma çalışmalarına dair bilgi veren Sobacı, koleksiyonu yurt dışı sitelerinden satın aldıkları, yurt dışındaki koleksiyonerlerle takas ettikleri ve hediye gelen kitaplarla oluşturduklarını bildirdi.

Sobacı, 1980'lerin ortalarından itibaren "Küçük Prens" kitaplarını toplamaya başladığını belirterek "Bu kitabı ilk kez orta ikinci sınıftayken Türkçe dersinde bir öğretmen okumuştu. Oradan merak sardım. O ateş daha sonra yangına dönüştü ve hayatımın merkezine oturdu." dedi.

"Antarktika hariç bütün kıtalarda konuşulan dillerde yazılmış kitaplar var"

"Küçük Prens" koleksiyonerlerinden Yıldıray Lise ise 2008'den beri "Küçük Prens" kitaplarını topladığını belirterek bu kitapların tamamını Eskişehir Anadolu Lisesi'nde oluşturdukları "Küçük Prens Kitap Müzesi"ne bağışladığını söyledi.

Sergide, müzedeki kitaplar arasından seçtikleri 75 kitabın görülebileceğini kaydeden Lise, ziyaretçilerin, kitabın en sevilen 23. bölümüne ilişkin hazırlanan videoyu da izleyebileceklerini ifade etti.

Lise, şunları kaydetti:

"Müzemizde ve burada Antarktika hariç bütün kıtalarda konuşulan dillerde yazılmış kitaplar var. Yoğunluklu olarak Avrupa'da hemen hemen her şehirde farklı bir lehçe konuşuluyor. Amerika'da da öyle. Amerika yerlilerinden Afrika yerlilerine ya da kuzey kutbuna yakın yaşayan Sami halkının diline kadar farklı farklı dillerde yazılmış kitapları görme şansınız var."

Ziyaretçilere, sergiye gelmeden önce kitabı okumaları tavsiyesinde bulunan Lise, böylece "Küçük Prens" evrenini daha iyi anlayabilme imkanına sahip olacaklarını ifade etti.

Kitapla Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuduğu dönemde tanıştığını kaydeden Lise, dünya genelinde koleksiyonerlerin birbirleriyle olan iletişimi sayesinde bir "Küçük Prens" ağı oluştuğunu dile getirdi.

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Exupery, Ankara, Kitap, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Küçük Prens'in 78 yıllık yayın serüveni Ankara'da - Son Dakika


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