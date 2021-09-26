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Kuleizmir oyun ve yazılım sektöründe yer almak isteyen gençlere kucak açıyor - Son Dakika

Kuleizmir oyun ve yazılım sektöründe yer almak isteyen gençlere kucak açıyor

26.09.2021 17:45

- Kuleizmir oyun ve yazılım sektöründe yer almak isteyen gençlere kucak açıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Umuyoruz ve diliyoruz sadece İzmir ve Türkiye değil, dünyada ses getiren çalışmalarımız olsun" İzmir'de oyun girişimciliği ekosisteminde yeni fikirlerin kurgulandığı bir...

- Kuleizmir oyun ve yazılım sektöründe yer almak isteyen gençlere kucak açıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Umuyoruz ve diliyoruz sadece İzmir ve Türkiye değil, dünyada ses getiren çalışmalarımız olsun"

İZMİR - İzmir'de oyun girişimciliği ekosisteminde yeni fikirlerin kurgulandığı bir çalışma platformu olarak hizmet verecek Kuleizmir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Kılıçdaroğlu, "Bu kulede gençlerimiz yeni çalışmalarını hayata geçirecek. Umuyoruz ve diliyoruz sadece İzmir ve Türkiye değil, dünyada ses getiren çalışmalarımız olsun" dedi.

Oyun girişimciliği ve yazılım merkezi Kuleizmir'in açılışı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımı ile gerçekleşti. Açılış öncesi Kuleizmir'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, onlarla sohbet ederek özçekim yaptı. Açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu kulede gençlerimiz yeni çalışmalarını hayata geçirecek. Bizim açımızdan çok değerli. Umuyoruz ve diliyoruz sadece İzmir ve Türkiye değil, dünyada ses getiren çalışmalarımız olsun. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Dünyayı değiştiren sizsiniz. Türkiye'yi de değiştiren siz olacaksınız. Genç, özgürlüğüne düşkün insan demektir. Kimsenin etnik kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamayan kimse demektir. Sadece insana değil, dünyada yaşayan bütün canlılara saygı duyan insan demektir. Biz genci böyle anlıyoruz. Beraber iktidar olduğumuzda beni de özgürce eleştirebileceksiniz. Bu kapıyı size açacağım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Şu kule sizin artık. Bu kule sizin üretmeniz, tasarlamanız için size tahsis edildi" diye konuştu.

Yatırımcılarla buluşma fırsatı

Kuleizmir, oyun, bilişim ve yazılım gibi sektörlerde yer almak isteyen gençleri ilgili sektör, kurum, kuruluş ve üniversitelerle buluşturacak. Oyun dünyasının kullanıcısı olmaktan çıkıp geliştirici olmak isteyen gençlere İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle İZFAŞ, Fuarizmir'deki kulenin içinde ofis imkanları, mentorluk desteği ve yatırımcılarla buluşma fırsatı sunacak.

Oyun hasılatı 880 milyon dolar

Küresel büyüklüğü 170 milyar dolar olan oyun sektörü pazarında Türkiye, 950 milyon doların üzerindeki ticaret hacmi ile dünyada 16'ncı sırada yer alıyor. Dünyada 500 milyondan fazla izleyici kitlesine ulaşan sektör, 2019 yılında 32 milyondan fazla oyuncu kitlesine sahipken, 2020 yılındaki oyuncu kitlesi 36 milyonu geçti. Toplam oyun hasılatı ise 830 milyon dolardan 880 milyon dolara çıktı.

10 oyundan 6'sı Türk şirketlerinden

2021 ilk yarısında ABD'de en çok indirilen 10 oyundan 6'sı Türk şirketlerinin geliştirdiği veya yayınladığı oyunlar oldu. 2020 yılında yerli oyun firması PEAK GAMES 1,8 milyar dolara Zynga'ya satıldı. Bu durum, Türkiye'deki oyun sektörünün mevcut pazardaki başarısını gösteriyor. İzmir'de 10'dan fazla oyun şirketi mevcut. Bunların 5'i geçtiğimiz sene düzenlenen Next Game Startup Yarışması ile şirketleşti. Katılan ekiplerden 8 tanesi de uluslararası pazara oyunlarını çıkarabilmek adına lansman sürecine girdi.

Esporun hikayesi İzmir'den yazıldı

Fuarcılıkta öncü bir kent olan İzmir, kentin katma değerini artıracak projelere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında Intel ESL Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 22 ülke ile birlikte İzmir'de de yapılan şampiyonayı kazanan Sangal, Türkiye'yi temsil etti. Etkinlik alanında 27 bin kişi oyun stantlarını ziyaret ederken, milyonlarca insan ise ekranları başından espor mücadelelerini takip etti.

Oyun girişimcilerine destek vermek amacıyla ilk kez 2020 yılında İZFAŞ ve Digi Game tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Next Game Startup Girişimcilik Yarışması'na 75 ekip katıldı. Finale kalan ekipler arasından çıkan 4 girişim şirketleşip toplam 9 milyon TL değerleme ile yatırım alırken, 3 oyunun da lansmanı yakın zamanda gerçekleşecek. Eylül ayında ise ikincisi düzenlenen Next Game Startup Oyun Girişimciliği Yarışması'na katılan 70 ekipten finale kalan son 10 ekip, 90. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında final sunumlarını gerçekleştirdi. Yarışma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kazananlara toplam 60 bin Türk Lirası ödül verilirken, Digi Game tarafından ise 150 bin Türk Lirası değerinde pazarlama ve operasyon desteği sağlandı. AWS (Amazon Web Services) şartlarını sağlayan tüm yarışmacılara ise 25 bin dolara kadar AWS Activate kredisi verilecek.

Oyun girişimcisi olmak isteyen gençlerin önünü açıyor

Kuleizmir, oyun girişimcisi olmak isteyen gençlerin önünü açıyor. Kuleizmir içinde oyun girişimcisi olmak isteyen gençlere ofis imkanları, mentorluk desteği ve yatırımcılarla buluşma fırsatı sunuluyor. Girişimcinin kapsamına göre kat, özel oda veya serbest alanda masa sağlanıyor. Alanda ofis imkanları gibi hizmetlerin yanında geliştirilen oyunların test edilebileceği içerisinde laptop, masaüstü, bilgisayar, cep telefonu, tablet, VR gibi ekipmanların bulunduğu bir atölye de bulunuyor.

OYGEM Akademi eğitimleri

Oyun Girişimciliği Yazılım Merkezi, oyun ve teknoloji dünyasının dev isimleri tarafından da destekleniyor. Kamu ve özel kuruluşlar ile üniversiteler, Kuleizmir'de yer alan gençlere mentörlük, kaynak ve network imkanı sunuyor. Ayrıca, oyun sektöründe çalışmak isteyenlere istihdam sağlamak amacıyla yola çıkılan OYGEM Akademi eğitimleri başladı. Yüzlerce katılımcı oyun programlama, tasarım ve oyun müzikleri konusunda eğitildi ve katılımcılara staj imkanı sağlandı. OYGEM, girişimcilerin fikirlerini ve projelerini geliştirip hayata geçirebilmeleri için iş modeli oluşturma, şirketleşme, hibe programlarımdan yararlanabilme, fikri mülkiyet konularında onlara eğitim ve danışmanlık destekleri sağlayan uygulama merkezi olarak hizmet vermeye devam edecek.

Kuleizmir oyun ve yazılım sektöründe yer almak isteyen gençlere kucak açıyor
Kuleizmir oyun ve yazılım sektöründe yer almak isteyen gençlere kucak açıyor
Kuleizmir oyun ve yazılım sektöründe yer almak isteyen gençlere kucak açıyor
Kuleizmir oyun ve yazılım sektöründe yer almak isteyen gençlere kucak açıyor

CHP Genel Başkanı, oyunlar, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuleizmir oyun ve yazılım sektöründe yer almak isteyen gençlere kucak açıyor - Son Dakika


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