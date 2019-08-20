Son Dakika Haberleri: Kültür Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Dursun son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
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Kültür Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Dursun son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

1 saat önce

VAN'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kültür Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Dursun son yolculuğuna uğurlanıyor (1), System.String[]
VAN'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. İkindi namazının ardından başlayan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katılıyor.


- İstanbul
Erciş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:34 Kaynak: DHA
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