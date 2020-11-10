Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Böylesi kutlu bir emaneti taşırken şikayet değil ancak şükrederiz" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Böylesi kutlu bir emaneti taşırken şikayet değil ancak şükrederiz"

10.11.2020 14:10

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Böylesi kutlu bir emaneti taşırken şikayet değil ancak şükrederiz" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biliriz ki, bu devlet sabah 09.00, akşam 17.00 mesaisiyle kurulmamıştır.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Böylesi kutlu bir emaneti taşırken şikayet değil ancak şükrederiz"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biliriz ki, bu devlet sabah 09.00, akşam 17.00 mesaisiyle kurulmamıştır. Cansız bedenler toprağa düştüğünde, tere kan karıştığında elde edilen mecburi istirahat dışında durup dinlenmeyenlerin emaneti omuzlarımızdadır. Böylesi kutlu bir emaneti taşırken şikayet değil ancak şükrederiz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye genelinde 13 farklı müze, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi'nde sergilenecek 'Anılarla Atatürk Sergisi'ne tüm halkı davet etti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve anlamak için bir araya gelinen programa ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "82 yıl önce bugün, Türk milletini tarihindeki en zorlu yol ayrımında liderliği ile düze çıkaran, kurucusu olduğu cumhuriyeti devlet idaresindeki yüksek vizyonu ile çok kısa zamanda çağın gerekliliklerine göre düzen ve işleyişe kavuşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fikir ve eserlerini milletine emanet ve devrederek sonsuzluğa yürümüştür" diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca takip ettiği yolu, milli yol olarak nitelendiren Bakan Ersoy, "Atatürk'ün hayatı boyunca takip ettiği yol, hiçbir şüpheye yer vermeksizin milli bir yol, sergilediği duruş milli iradenin temsili ve uygulaması olmuştur. Milletinin; bilgisi, zekası, azmi ve çalışkanlığıyla her türlü başarıyı elde etmeye muktedir olduğuna inanarak en yüksek hedefleri belirlemiştir. Hayatını yine, milletiyle birlikte bu yolda yürümeye adamıştır. Atatürk'ün fikir ve icraatları bağımsızlığın, sadece savaşta kazanılan zaferlerle sağlanamayacağının açık bir ifadesidir. Almayı değil, üretmeyi, taklidi değil, özgünlüğü, zirveye çıkmayı değil onu aşmayı bütün planlarının temeline yerleştirmiştir. Başta, başka milletlerle ortak hedeflere yürünse de aşılacak çıtanın yüksekliğini daima Türkiye Cumhuriyeti'nin belirlemesini sağlayacak donanım, birikim ve kapasiteyi ülkesine kazandırmanın ve bu kazanımları kalıcı kılmanın gayreti içinde olmuştur. O'nun mirası sadece yaptıkları değil, ülkesini inşa ve ihya yolunda asla yılmayan, sarsılmayan hizmet üretme iradesidir. Devletler bu iradeye sahip olmadıkça sözden eyleme geçmek, ilerlemek ve yükselmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, ilk önce biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti; hissi, fikri, ve fiili olarak bütün davranış ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır" sözünü hatırlatan Ersoy, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilere olan vefa duygusunu da vurguladı. Ersoy, "Biliriz ki, bu devlet sabah 09.00, akşam 17.00 mesaisiyle kurulmamıştır. Cansız bedenler toprağa düştüğünde, tere kan karıştığında elde edilen mecburi istirahat dışında durup dinlenmeyenlerin emaneti omuzlarımızdadır. Böylesi kutlu bir emaneti taşırken şikayet değil ancak şükrederiz" dedi.

Türkiye genelinde 13 müze, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi'nde açılan sergiye tüm Türk halkını davet eden Ersoy, "Vefatının 82'nci yılında hatırasını canlı tutmak hedefiyle hazırladığımız 'Anılarla Atatürk Sergisi'ne halkımızı davet ediyorum. Aralarında ilk kez gösterime sunulan 40 fotoğraf; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi'yle birlikte Türkiye genelinde 13 müzemizde 20 Kasım'a kadar sergilenecek" ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Böylesi kutlu bir emaneti taşırken şikayet değil ancak şükrederiz
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Böylesi kutlu bir emaneti taşırken şikayet değil ancak şükrederiz
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Böylesi kutlu bir emaneti taşırken şikayet değil ancak şükrederiz
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Böylesi kutlu bir emaneti taşırken şikayet değil ancak şükrederiz

Mustafa Kemal Atatürk, mehmet ersoy, Türkiye, Sabah, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Böylesi kutlu bir emaneti taşırken şikayet değil ancak şükrederiz' - Son Dakika


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