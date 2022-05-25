Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Midyat, dünya turizm pastasından hak ettiği yeri, parçayı alacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Midyat, dünya turizm pastasından hak ettiği yeri, parçayı alacak"

25.05.2022 17:50

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Midyat, dünya turizm pastasından hak ettiği yeri, parçayı alacak" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'de Matiate yer altı şehrini gezerek Midyat'ın dünya turizm pastasından hak ettiği yerini alması için gerekli çalışmaların başladığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: " Midyat, dünya turizm pastasından hak ettiği yeri, parçayı alacak"

MARDİN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'de Matiate yer altı şehrini gezerek Midyat'ın dünya turizm pastasından hak ettiği yerini alması için gerekli çalışmaların başladığını söyledi.

Midyat ilçesine gelerek bir dizi incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni keşfedilen yer altı mağaralarını ziyaret ederek, açıklamada bulundu. Bakan Ersoy açıklamasında, Midyat ve yer altı mağaralarının turizm pastasından hak ettiği değeri alacağını ifade etti. Matiate yer altı şehrinin Midyat için çok önemli bir yer olduğunu değerlendiren Bakan Ersoy, "Sabahtan hem valiliğimizde hem belediyemizde bölgenin ihtiyaçları ile ilgili yeni bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Midyat, sahip olduğu tarih dokusuyla çok eski tarihlere varan insan yerleşimine açılmış bir bölge. Dicle- Fırat arasında kalan Mezopotamya'nın kuzeyinde çok önemli bir yerleşim bölgesi olması itibariyle önemli bir noktamız. Turizm açısından da olduğu yerde birçok tarihi şehir var. Midyat hepsinden çok daha eski. İnsan yaşamına indirildiğimiz zaman bilim adamları 50 bin yıl öncesine yaşam izleri bulabilirler" dedi.

"Midyat, milyonlarca ziyaretçi almasına rağmen hak ettiği yerde değil"

Şu an içinde bulunulan yerde Milattan önce 9. yüzyılla ilgili olduğunu belirten Bakan Ersoy, "O tarihlere kadar tespitler var. Belki de daha eski. Midyat, milyonlarca ziyaretçi almasına rağmen istediği, hak ettiği yerde değil. Bizde bu amaçla özellikle bu vesile ile Midyat'ı ziyaret ettik. Midyat'ta bu pastadan sadece Türkiye'nin değil, dünya turizm pastasından bir eylem parçası içinde neler yapmamız gerektiğini yerel yönetimler ile birlikte değerlendirip hızlı bir şekilde sonuçlandırmak istiyoruz. Bu alanda belediyelerimizle birlikte bir turizm mastır planı hızlı bir şekilde oluşturup o mastır planını beklemeden yapmış olduğumuz o tespitlerden ilerleyerek restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Başladıklarımızda var. Bunları hızlandırarak devam edeceğiz. Şu anda içinde bulunduğumuz yerde yine belediyemizin talebi ile sokak sağlamlaştırması programı vardı. Sadece buranın üstü değil, altı da çok değerli. 2. etap sokak sağlamlaştırmaları ve UNESCO Dünya Miras Listesine girmiş olan birçok tarihi kilisemiz, katedral, manastırımız var. Onlarla ilgili restorasyon desteklerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Midyat, dünya turizm pastasından hak ettiği yeri, parçayı alacak
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Midyat, dünya turizm pastasından hak ettiği yeri, parçayı alacak
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Midyat, dünya turizm pastasından hak ettiği yeri, parçayı alacak
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Midyat, dünya turizm pastasından hak ettiği yeri, parçayı alacak

YORUMLAR
500
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, MİDYAT'TA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, MİDYAT'TA Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Midyat, dünya turizm pastasından hak ettiği yeri, parçayı alacak' - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonlar sonucu 8 terörist etkisiz hale getirildi
18:32 Ali Koç yeni hedefini belirledi! Canlı yayında başka bir isimle yüzleşecek
18:30 Türkiye'de sadece bu ilde yaşıyor! Avını canlı canlı yutan çöl kobrası yuvasından çıktı
17:59 Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:55 Pişkin sürücü tüm Çorum trafiğini kilitledi! Ceza yazmaya gelen polisin sözleri herkesi güldürdü
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 18:46:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Midyat, dünya turizm pastasından hak ettiği yeri, parçayı alacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement