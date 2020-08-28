Kumsal temizliği yapanlara deniz kaplumbağası sürprizi - Son Dakika

Kumsal temizliği yapanlara deniz kaplumbağası sürprizi

Kumsal temizliği yapanlara deniz kaplumbağası sürprizi Mersin'de deniz kaplumbağası üreme alanlarından Alata kumsalında sahil temizliği yapıldı Çevre temizliği yapanlar yuvada mahsur kalan onlarca minik yavrunun kurtarılarak denizle buluşmasına şahitlik etti Prof. Dr.

Kumsal temizliği yapanlara deniz kaplumbağası sürprizi

Mersin'de deniz kaplumbağası üreme alanlarından Alata kumsalında sahil temizliği yapıldı

Çevre temizliği yapanlar yuvada mahsur kalan onlarca minik yavrunun kurtarılarak denizle buluşmasına şahitlik etti

Prof. Dr. Serap Ergene, Mersin kumsallarında bu yıl yaklaşık 150 bin deniz kaplumbağası yavrusunun denizle buluşacağını belirtti

MERSİN - Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, Mersin kumsallarında bu yıl yaklaşık 150 bin deniz kaplumbağası yavrusunun denizle buluşacağını söyledi.

AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan 'temiz çevre hareketi' kapsamında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilindeki deniz kaplumbağaları üreme alanının bulunduğu kumsalda temizlik çalışması yapıldı. Çevre temizliği etkinliğine partili gençlerin yanı sıra üniversite öğrencileri de katıldı.

Prof. Dr. Serap Ergene ve ekibi tarafından etkinlik sonunda yavruların içerisinde sıkıştığı tahmin edilen yuvaya müdahalede bulunuldu. Deniz kaplumbağaları için çevre temizliği yapanlar yuvada mahsur kalan onlarca minik yavrunun kurtarılarak denizle buluşmasına da şahitlik etti.

Alata deniz kaplumbağaları üreme kumsalında yapılan temizlik çalışmasını oldukça isabetli bulduğunu belirten Prof. Dr. Serap Ergene, "Şuan tam yavru çıkış dönemi. Yavru çıkış dönemlerinde kumsalların temiz olması çok önemli. Çünkü yavrular plastik atıklara takılarak hayatlarını kaybedebiliyorlar. Bu nedenle bu atıkların temizlenmesi gerekiyor" dedi.

"Üreme alanlarının çok iyi korunması gerekiyor"

Yuvada sıkışan yavrularında kurtarıldığını ifade eden Ergene, "Yuvada sıkışmış olan yavruların kurtarılmasını gerçekleştirdik. Yuva çıkışından 5 gün sonrasında yavru eğer kendi çıkamıyorsa mutlaka bir yardımcı olmak gerekiyor. Yuvayı açıp bunların içinde sıkışmış olan yavruları çıkartıyoruz. Burası Alata kumsalı, bahçe kültürleri araştırma enstitüsünün içinde yer alıyor. Mersin için en önemli kumsallardan bir tanesi. Neden çok önemli, çünkü 2 tür deniz kaplumbağası buraya yuva yapıyor. ve özellikle bunların içerisinde yeşil deniz kaplumbağasının çok sayıda olması bu kumsalı özellikli kılıyor. Yaklaşık 3,5 kilometrelik bir kumsal ama yuvalama sayısı oldukça yüksek. Bu yıl 269 ama dönemin sonuna doğru yuva sayısı daha da artacak. Bu nedenle popülasyona olan katkısı tartışılmaz. ve bu alanın her zaman çok iyi bir şekilde korunması gerekiyor" diye konuştu.

"Canlı yavru sayısını 150 bin civarında bekliyoruz"

Bu yıl Mersin kumsallarından 150 bin civarında yavrunun denize ulaşmasının beklendiğine de değinen Ergene, "Mersin'de 5 tane üreme alanı var. Türkiye'deki üreme alanlarının dörtte birini oluşturuyor. Dolayısıyla Mersin kumsallarının deniz kaplumbağalarına yaptığı katkı oldukça yüksek. Tüm Mersin kumsallarında bu yıl yaklaşık olarak beklediğimiz, denize gönderdiğimiz canlı yavru sayısını 150 bin civarında bekliyoruz. Tüm kumsallar olarak dediğim zaman Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur kumsallarının tamamını kastediyorum" şeklinde konuştu.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay'da "Enstitümüzün 3 bin 700 metre sahil kuşağı var. Bu sahilimizde bir çevre temizliği yapıldı. Mersin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serap Ergene hocamız bizlere deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkıp denizle buluşması konusunda bilgilendirmede bulundu. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Buradan da istirhamım sahillerimizi temiz tutarsak bu deniz kaplumbağalarının yaşamlarını biraz daha kolaylaştırırız" dedi.

"Denizimizi, ormanlarımızı kirletmeyelim"

AK Parti Erdemli ilçe Başkanı Serdal Kaya ise, "Geçtiğimiz günlerde bir çevre temizliği harekete başlatmıştık. Bu çalışmayı ilk olarak ormanlarımızda başlatmıştık. Bugün de Alata sahilinde caretta carettaların çıkış alanında bir temizlik yaptık. Bugün caretta carettaların çıkışına da şahitlik ettik. Vatandaşlarımızdan ricamız lütfen denizimizi, ormanımızı kirletmeyelim" diye konuştu.

Kumsal temizliği yapanlara deniz kaplumbağası sürprizi

Ergene, Mersin, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kumsal temizliği yapanlara deniz kaplumbağası sürprizi - Son Dakika

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