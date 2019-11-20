Kupada 5. Tur programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maç programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan 5. Tur müsabakalarının programı açıklandı. İki maç usulü oynanacak olan 5. turda ilk maçlar 3 Aralık Salı, 4 Aralık Çarşamba ve 5 Aralık Perşembe günü, ikinci maçlar ise 17 Aralık Salı, 18 Aralık Çarşamba ve 19 Aralık Perşembe günü oynanacak.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 22 takımın mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maç programı şu şekilde:

1. Maçlar

3 Aralık Salı

13.00 Fatih Karagümrük - Göztepe

14.30 Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

18.30 Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor

20.45 Fenerbahçe - İstanbulspor

4 Aralık Çarşamba

13.00 Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir

13.45 Eyüpspor - Antalyaspor

14.30 Kasımpaşa - Vanspor

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor

18.30 Altay - Trabzonspor

20.45 Galatasaray - Tuzlaspor

5 Aralık Perşembe

13.00 Kırklarelispor - Gaziantep Futbol Kulübü

14.30 Kayserispor- Manisa Futbol Kulübü

16.30 Altınordu - Denizlispor

18.30 Çaykur Rizespor - Samsunspor

20.45 Beşiktaş - Anagold 24 Erzincanspor

2. Maçlar

17 Aralık Salı

13.00 Vanspor - Kasımpaşa

14.30 Antalyaspor - Eyüpspor

16.30 Samsunspor - Çaykur Rizespor

18.30 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor

20.45 Tuzlaspor - Galatasaray

18 Aralık Çarşamba

13.00 Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş

13.45 Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor

14.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Kırklarelispor

16.30 DG Sivasspor - Esenler Erokspor

18.30 Göztepe - Fatih Karagümrük

20.45 İstanbulspor - Fenerbahçe

19 Aralık Perşembe

13.00 Manisa Futbol Kulübü - Kayserispor

14.30 Denizlispor - Altınordu

16.30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon

18.30 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.45 Trabzonspor - Altay

(İHA)