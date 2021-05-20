'KURAKLIK, BUĞDAY REKOLTEMİZİN 3 MİLYON TONUNU KAYBETTİRDİ' - Son Dakika

'KURAKLIK, BUĞDAY REKOLTEMİZİN 3 MİLYON TONUNU KAYBETTİRDİ'

20.05.2021 10:56

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, Türkiye'nin büyük bölümünün kuraklığın etkisi altında bulunduğunu belirterek, "Şu anda beklentimiz ve tahminlerimiz 20 milyon ton olan yıllık ortalama buğday rekoltemizin en az 2.5- 3 milyon tonunu kaybettiğimiz yönünde" dedi.

NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kuraklığın doğal afet olduğunu söyledi. Prof. Dr. Orta, "Bizim hep söylediğimiz, kuraklık en büyük doğal afettir. Sessiz ve sinsice gelir ve geldiğinde çaresiz bırakır. Ne zaman gideceği belli olmaz diye bir tanımlamamız vardır. Türkiye'nin yılbaşına kadar olan sürecinde, ülkemizin tamamına yakını, yıllık yağışların yarısını aldı. Yılbaşından sonra biz bölgede Trakya'da çok ciddi güzel yağışlar aldık. Baraj seviyelerimiz yükseldi, yer altı su kaynaklarımız rahatladı. Yer üstü su kaynakları ve tarımsal kuraklığı gördüğünüz gibi aştık. Trakya'da şu anda buğdaydaki yeşilin en yoğun olduğu mevsimdeyiz. Hıdırellez'in 20'sine kadar devam eder sonra da sararmalar ve olgunlaşma başlar" dedi.

Türkiye'de Konya başta olmak üzere tarım ambarı olan yerlerde kuraklığın devam ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Halim Orta, "Şu anda beklentimiz ve tahminlerimiz 20 milyon ton olan yıllık ortalama buğday rekoltemizin en az 2,5- 3 milyon tonunu kaybettiğimiz yönünde. Dünyada pandemi nedeniyle başta Rusya olmak üzere Karadeniz havzası yağlık bitkilerde ve hububatta ihracatlarını da frenlediler. O nedenle önümüzdeki yıl Türkiye hububatta ve yağlık bitkilerde arz sıkıntısı ile karşı karşıya kalabilir, yüksek talepkar olabilir. Fiyatlar da geçen yıl ciddi yükseldi. 300 dolar civarındaki buğday, 600- 700 dolar civarına yükseldi" dedi.

'KURAKLIKTAN EN AZ ETKİLENEN TRAKYA'

Prof. Dr. Halim Orta, "Trakya, şu an kuraklıktan az etkilenen bölge veya hiç etkilenmemiş bölge diyebilirim. Çok düşük düzeydeyiz Anadolu ile kıyasladığımızda. İyi bir hasat dönemi bekliyoruz. Eğer doğal afetlerle karşılaşmazsak, beklenmedik doğa olayları ile karşılaşmaz isek" dedi.

ÇELTİK DAMLA SULAMAYLA YAPILMALI

Kuraklıkta ekilmesi gereken ürünler arasında birçok çeşidin olduğuna işaret eden Prof. Dr. Orta, "Burada tür ve çeşitler çok önemli. Kuraklığa dayanıklı tür ve çeşitler var. Bu bitkilerde de var hayvanlar da var. Mesela develer neden çöl hayvanıdır; susuzluğa dayanıklıdır. Hayvanlarda da özellikle açık alanda çayır ve mera hayvancılığında doğaya daha adapte olmuş daha dayanıklı tür ve çeşitleri geliştirmek lazım. Bitkilerde zaten Trakya'da bizim en büyük şansımız doğal koşullarda susuz tarım yapıyor olabilmek ve temel bitkilerimiz var. İşte buğday, ayçiçeği ben hiç desteklemiyorum kanola girdi arkasından çeltiğimiz var ama çeltik çok su tüketen bir bitki. Mesela çeltikte sulama yöntemlerini değiştirmemiz lazım. O salma sulama yerine artık yağmurlama veya damla sulamayla çeltik üretimine geçmek lazım. Belki verim değerleri bir miktar düşecek ama sürdürülebilir kalacak" dedi.

'KURAKLIK, BUĞDAY REKOLTEMİZİN 3 MİLYON TONUNU KAYBETTİRDİ'
'KURAKLIK, BUĞDAY REKOLTEMİZİN 3 MİLYON TONUNU KAYBETTİRDİ'
'KURAKLIK, BUĞDAY REKOLTEMİZİN 3 MİLYON TONUNU KAYBETTİRDİ'
'KURAKLIK, BUĞDAY REKOLTEMİZİN 3 MİLYON TONUNU KAYBETTİRDİ'

Ziraat Fakültesi, Trakya Bölgesi, Öğretim Üyesi, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'KURAKLIK, BUĞDAY REKOLTEMİZİN 3 MİLYON TONUNU KAYBETTİRDİ' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor! Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor! Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
20 futbolcusu korona olan ve kalecisiz kalan River Plate, çıktığı maçı kazanarak tarihe geçti 20 futbolcusu korona olan ve kalecisiz kalan River Plate, çıktığı maçı kazanarak tarihe geçti         
11:58
Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi         
11:43
HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek         
11:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak         
11:09
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:54
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı         
09:47
Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var         
09:09
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu         
22:49
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 12:05:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'KURAKLIK, BUĞDAY REKOLTEMİZİN 3 MİLYON TONUNU KAYBETTİRDİ' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement