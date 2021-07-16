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Küresel piyasalar yön arayışında - Son Dakika

Küresel piyasalar yön arayışında

16 Temmuz 2021 Cuma 08:59
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Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, açıklanacak makroekonomik veriler ve merkez bankalarının adımları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, açıklanacak makroekonomik veriler ve merkez bankalarının adımları yatırımcıların odağında bulunuyor.?

Kovid-19 salgınında delta varyantına ilişkin endişeler ve küresel enflasyon beklentilerinin yükselmeye devam etmesi piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. Uzun süredir genişlemeci olan merkez bankalarının, artan enflasyon baskısı karşısında atacağı adımlar yatırımcıların odağındaki yerini korurken, bu anlamda açıklanan her makroekonomik veri ve açıklama yatırımcılar tarafından tüm detayları ile analiz ediliyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta beklentiler doğrultusunda 360 bine gerileyerek, Kovid-19 salgının etkili olduğu 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi. Ülkede sanayi üretimi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,4 artsa da beklentilerin altında kaldı.

Çin'de dün açıklanan Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisi de 2. çeyrekte yıllık yüzde 7,9 artış kaydetti. Beklentiler, GSYH'nin yıllık yüzde 8,1 artması yönündeydi. Çin'in haziran ayı sanayi üretimi ise yıllık yüzde 8,3 yükselerek tahminleri aştı.

Açıklanan veriler sonrası dünya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Dolar endeksi ise 92,2-92,7 bandında dengelendi.

Avrupa borsalarında ise satışların yoğunlaşması dikkati çekti. Delta varyantına ilişkin endişeler ve ekonomiye olası etkileri gündemin odağındaki yerini korurken, avro/dolar paritesi, hafta başındaki düşüş eğilimi sonrası gelen tepki alımları ile 1,18'in hemen üzerinde tutundu.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,12, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,01 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 geriledi.

Bugün Asya tarafında Japonya Merkez Bankasının (BoJ) kararları takip edildi. BoJ, beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde -0,10'da bırakırken, enflasyon ve büyüme beklentilerini revize etmesi dikkati çekti.

BoJ, 2021 mali yılı için büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 3,8'e düşürürken, 2022 için ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,7'ye yükseltti. Çekirdek enflasyon tahminini bu yıl için yüzde 0,1'den yüzde 0,6'ya çıkartan BoJ, para politikasının bir süreliğine sabit kalacağı yönlendirmesini yineleyerek ekonominin ılımlı bir toparlanmaya yöneldiği görüşünü korudu.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında kapanışa yakın düşüşler görülüyor. Şu dakikalarda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla kapalı olan Borsa İstanbul, çarşamba gününü yüzde 1,52 değer kazancıyla 1.367,25 puandan tamamlamıştı. Dolar/TL ise dün uluslararası piyasada düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,2 azalışla 8,5707'den kapanış yapmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,5680 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, gelecek hafta sadece pazartesi öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek ve Kurban Bayramı tatiline girecek Borsa İstanbul'da oynaklığın yüksek olabileceğini bildirdi.

Bugün ABD'de perakende satışlar ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, haziran ayı bütçe dengesi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, mayıs ayı konut fiyat endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haziran ayı perakende satışlar

17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Enflasyon, Haziran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar yön arayışında - Son Dakika Ekonomi


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