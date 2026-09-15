Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi! Eski röportaj çok konuşulacak

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada senarist Raci Şaşmaz'ın ifade vermesinin ardından, televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi yeniden mercek altına alındı. Sürecin yankıları sürerken, dizinin unutulmaz karakterlerinden Nizamettin Güvenç'e hayat veren usta oyuncu Adnan Biricik'in yıllar önce yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi.

ŞAŞMAZ'IN İFADESİ ESKİ DEFTERLERİ AÇTI

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz'ın, şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında savcılığa kritik açıklamalarda bulunması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Şaşmaz'ın dizideki gizli mesaj iddialarına ve senaryonun yazım sürecine dair verdiği detaylı ifadenin ardından, hem dizinin yayınlandığı dönemdeki sahneler hem de oyuncuların geçmişte yaptığı çarpıcı değerlendirmeler yeniden kamuoyunun dikkatini çekti.

"SALT BİR DİZİ DEĞİL, DRAMA BELGESELİYDİ"

Ekranlarda fırtınalar estiren yapımda 'Nizamettin Güvenç' karakteriyle hafızalara kazınan Adnan Biricik'in geçmiş yıllarda verdiği bir röportaj, son gelişmelerin ışığında tekrar konuşulmaya başlandı. Dizinin sıradan bir kurgudan ibaret olmadığını savunan Biricik, yapımı bir "drama belgeseli" olarak nitelendirmişti. Usta oyuncu o dönem yaptığı açıklamada, senaryoda işlenen ve ekrana taşınan olayların sadece bir hafta sonra memlekette birebir yaşandığına dikkat çekerek yapımın öngörü gücünü vurgulamıştı.

"TÜRK HALKININ BİLMEDİĞİ BİR PERDE ARALANDI"

Projenin ciddiyetine ve sarsıcı gerçekçiliğine dikkat çeken Biricik, Kurtlar Vadisi sayesinde o güne kadar Türk halkının bilmediği karanlık bir dünyanın perdesinin aralandığını ifade etmişti. Dizinin başarısının ardından piyasaya çıkan birçok benzer ve kötü taklit projenin aynı etkiyi yaratamadığını belirten Biricik, Kurtlar Vadisi'nin senaryosu, yönetmenleri ve güçlü kadrosuyla Türk televizyon tarihinde doldurulamaz bir yere sahip olduğunun altını çizmişti. Usta ismin bu sözleri, senarist Raci Şaşmaz'ın adliyede yaptığı "sadece açık kaynaklardan yararlanıp toplumun fotoğrafını çektik" savunmasıyla birlikte yeniden değerlendiriliyor.