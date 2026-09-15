Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi! Eski röportaj çok konuşulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi! Eski röportaj çok konuşulacak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz'ın ifade vermesinin ardından dizinin oyuncularından Adnan Biricik'in yıllar önceki sözleri yeniden gündeme geldi. Biricik, Kurtlar Vadisi'ni “salt bir dizi değil, drama belgeseli” olarak nitelendirerek, dizide işlenen bazı olayların bir hafta sonra ülkede birebir yaşandığını söylemişti.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada senarist Raci Şaşmaz'ın ifade vermesinin ardından, televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi yeniden mercek altına alındı. Sürecin yankıları sürerken, dizinin unutulmaz karakterlerinden Nizamettin Güvenç'e hayat veren usta oyuncu Adnan Biricik'in yıllar önce yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi.

ŞAŞMAZ'IN İFADESİ ESKİ DEFTERLERİ AÇTI

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz'ın, şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında savcılığa kritik açıklamalarda bulunması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Şaşmaz'ın dizideki gizli mesaj iddialarına ve senaryonun yazım sürecine dair verdiği detaylı ifadenin ardından, hem dizinin yayınlandığı dönemdeki sahneler hem de oyuncuların geçmişte yaptığı çarpıcı değerlendirmeler yeniden kamuoyunun dikkatini çekti.

Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi! Eski röportaj çok konuşulacak

"SALT BİR DİZİ DEĞİL, DRAMA BELGESELİYDİ"

Ekranlarda fırtınalar estiren yapımda 'Nizamettin Güvenç' karakteriyle hafızalara kazınan Adnan Biricik'in geçmiş yıllarda verdiği bir röportaj, son gelişmelerin ışığında tekrar konuşulmaya başlandı. Dizinin sıradan bir kurgudan ibaret olmadığını savunan Biricik, yapımı bir "drama belgeseli" olarak nitelendirmişti. Usta oyuncu o dönem yaptığı açıklamada, senaryoda işlenen ve ekrana taşınan olayların sadece bir hafta sonra memlekette birebir yaşandığına dikkat çekerek yapımın öngörü gücünü vurgulamıştı.

"TÜRK HALKININ BİLMEDİĞİ BİR PERDE ARALANDI"

Projenin ciddiyetine ve sarsıcı gerçekçiliğine dikkat çeken Biricik, Kurtlar Vadisi sayesinde o güne kadar Türk halkının bilmediği karanlık bir dünyanın perdesinin aralandığını ifade etmişti. Dizinin başarısının ardından piyasaya çıkan birçok benzer ve kötü taklit projenin aynı etkiyi yaratamadığını belirten Biricik, Kurtlar Vadisi'nin senaryosu, yönetmenleri ve güçlü kadrosuyla Türk televizyon tarihinde doldurulamaz bir yere sahip olduğunun altını çizmişti. Usta ismin bu sözleri, senarist Raci Şaşmaz'ın adliyede yaptığı "sadece açık kaynaklardan yararlanıp toplumun fotoğrafını çektik" savunmasıyla birlikte yeniden değerlendiriliyor.

Kaşif Kozinoğlu, Kurtlar Vadisi, Raci Şaşmaz, Osman Sınav, Güncel, Gündem, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Gündem Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi! Eski röportaj çok konuşulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar
Eskişehir’de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı Eskişehir'de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı
İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi
İki ülkeye haciz geldi Gelirlerine el konuldu İki ülkeye haciz geldi! Gelirlerine el konuldu
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti
Diyarbakır’da dikkat çeken Demirtaş sohbeti: Sakızcı Memo, Bilal Erdoğan’dan istedi Diyarbakır’da dikkat çeken Demirtaş sohbeti: Sakızcı Memo, Bilal Erdoğan’dan istedi
Urla açıklarında yelkenli tekne durduruldu: 11 göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı Urla açıklarında yelkenli tekne durduruldu: 11 göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı
Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk görevinden istifa etti Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk görevinden istifa etti
Ukraynalı tenisçinin evi Rus saldırısında yok oldu Geriye sadece havlusu kaldı Ukraynalı tenisçinin evi Rus saldırısında yok oldu! Geriye sadece havlusu kaldı

15:10
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin tüm detaylarını ilk kez anlattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin tüm detaylarını ilk kez anlattı
15:07
Bu ligde yağmur gibi gol atıldı 4 maçta tam 24 tane
Bu ligde yağmur gibi gol atıldı! 4 maçta tam 24 tane
15:03
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:43
Türkiye Büşra’yı arıyor Gözaltındaki isimlerden dikkat çeken tavır
Türkiye Büşra'yı arıyor! Gözaltındaki isimlerden dikkat çeken tavır
14:39
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
14:10
İstanbul’da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
14:10
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:25
Daha 17 yaşındaydı Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
13:03
Başsavcılık “İfadeye çağrıldım“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’yı yalanladı
Başsavcılık "İfadeye çağrıldım" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı
12:44
Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı “İskender Büyük“ detayı bomba
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! "İskender Büyük" detayı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 15:16:13. #7.12#
SON DAKİKA: Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi! Eski röportaj çok konuşulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement