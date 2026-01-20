Kurtulmuş ve Aguiar-Branco TBMM'de Görüştü - Son Dakika
Kurtulmuş ve Aguiar-Branco TBMM'de Görüştü

Kurtulmuş ve Aguiar-Branco TBMM\'de Görüştü
20.01.2026 17:09
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Aguiar-Branco ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Numan Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede; Türkiye-Portekiz Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Türkiye-Portekiz Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı yer aldı.

'TÜRKİYE VE PORTEKİZ BİRÇOK PLATFORMDA ORTAK ZEMİNLERDE'

Kurtulmuş, Aguiar-Branco ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ve ziyaretin iki ülke arasındaki olumlu ilişkileri daha da ileriye götürmesini temenni etti. Meclis başkanı seçilmesi dolayısıyla Aguiar-Branco'yu tebrik ederek başarılar dileyen Kurtulmuş, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının Portekiz halkı ve demokrasisi için hayırlı olmasını diledi. Kurtulmuş, Aguiar-Branco'nun 20 yılı aşkın bir sürenin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk meclis başkanı olduğunu belirtti. 2025 yılının Türkiye ile Portekiz arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının 100'üncü yıl dönümü olması nedeniyle parlamentoların kutlamalara ciddi şekilde katkı vermesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye ve Portekiz birçok platformda ortak zeminlerde bir arada olan ülkelerdir. Her şeyden evvel NATO müttefikliği, Akdeniz ülkesi olma özelliğimiz ve Avrupa'nın önemli ülkelerinden ikisini teşkil ediyor olmamız, Türkiye ile Portekiz arasındaki ilişkilerin artırılması için ortak zeminleri oluşturuyor. Bunun yanı sıra Avrupa Karma Parlamentosu başta olmak üzere birçok alanda da Türkiye ile Portekiz arasında müşterek zeminler mevcuttur, buralardaki ilişkileri artırmak da karşılıklı görevimizdir" dedi.

'YENİ SİSTEMİN İNŞASINI SÜREKLİ GÜNDEME TAŞIYORUZ'

Kurtulmuş, iki ülkenin de kural bazlı uluslararası sistem anlayışına önem verdiğini kaydederek, "Özellikle son dönemde maalesef dünyanın tamamıyla kuralsız hale geldiği, güçlü olanın her türlü hususu dayattığı, tabiri caizse orman kanunlarının geçerli olduğu bir dönemde Türkiye ve Portekiz'in uluslararası sistemin kural bazlı şekilde işletilmesi konusundaki hassasiyeti ve kararlılığı fevkalade değerlidir. Bu hususta da iş birliğimizi sürdürmeye kararlı olmamız lazım. Son dönemde maalesef üst üste yaşadığımız uluslararası alandaki gelişmeler, bu endişeleri artırmaktadır. Her şeyden evvel 3 yıla yaklaşan, Gazze'de İsrail'in devam eden soykırımı, bir anlaşma imzalamış olmasına ve bundan bir sonuç çıkacağını ümit etmemize rağmen İsrail'in bu anlaşma sürecinde dahi soykırıma devam etmesi ve buna karşı uluslararası sistemin hiçbir şey yapamaması fevkalade manidardır. Ayrıca 4'üncü yılına giren Rusya-Ukrayna çatışmasının uluslararası sistem tarafından engellenememesi bir başka önemli problem olarak karşımızda duruyor. Yine aynı şekilde hemen bu yılın başında ABD'nin Venezuela'ya yapmış olduğu baskın ve orada uluslararası hukuka aykırı bir şekilde bir ülkenin egemenlik haklarının ayaklar altına alınması, yine son zamanlarda Grönland üzerinden ortaya çıkan tartışmaların hepsi maalesef dünyanın geleceğiyle ilgili şüpheleri, tereddütleri artırmaktadır. Bütün bu uluslararası alandaki olumsuzluklara rağmen hakkaniyeti, adaleti ve uluslararası alanda ülkelerin eşitliği prensibi üzerine yeni bir sistemin inşa edilmesi konusunu sürekli gündeme taşıyoruz. Bu çerçevede hassasiyetleri yüksek olan ülkelerle de iş birliği yapmaya büyük önem veriyoruz" açıklamasında bulundu.

'İNSANLIK DIŞI SUÇLARA 'DUR' DEMEK ORTAK SORUMLULUK'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Portekiz'in Filistin devletini tanıması nedeniyle Portekiz parlamentosu ve Portekiz halkını tebrik eden Kurtulmuş, "Bu, Filistin halkı için fevkalade önemli bir destektir. Çünkü artık İsrail'in saldırganlığının durdurulması için bütün uluslararası camiada Filistin'i tanımayan devletlerin de artık Filistin'i tanıması ve İsrail'in yaptığı bu insanlık dışı suçlara karşı 'Dur' demesi ortak bir insanlık sorumluluğudur" dedi. Kurtulmuş ayrıca Türkiye ve Portekiz arasındaki ikili ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını ümit ettiklerini ekledi.

'TÜRKİYE'NİN ÇOK SAYGI DUYULAN BİR SESİ VARDIR'

Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ise Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin 100'üncü yılı nedeniyle parlamentolar arasındaki ilişkilerin artırılmasına katkı sunacağını ifade etti. Türkiye diplomasisinin son derece değerli bir örneğinin de Ukrayna-Rusya çatışmasında görüldüğünü ifade eden Aguiar-Branco, "Diyebilirim ki Türkiye'nin dünyadaki rolü aslında bugüne kadar hiç olmadığı kadar önemli olmuştur artık. Türkiye, hiçbir tarafa, hiç kimseye bağlı, bağımlı değildir; Türkiye'nin kendi yeri vardır, Türkiye'nin çok saygı duyulan bir sesi vardır" dedi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Diplomasi, Portekiz, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Politika Kurtulmuş ve Aguiar-Branco TBMM'de Görüştü

SON DAKİKA: Kurtulmuş ve Aguiar-Branco TBMM'de Görüştü - Son Dakika
