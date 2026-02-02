Kuşadası'nda Sağanak: Minibüste Mahsur Kalan Yolcular Kurtarıldı - Son Dakika
Kuşadası'nda Sağanak: Minibüste Mahsur Kalan Yolcular Kurtarıldı

02.02.2026 16:50
Kuşadası'nda etkili sağanak nedeniyle suya gömülen minibüsteki 20 yolcu, AKUT ve çevredekilerce kurtarıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddede büyük bir bölümü suya gömülen bir minibüste mahsur kalan yolcuların, AKUT personeli ve çevredekiler tarafından kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kuşadası'nda dün etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, iş yerleri ve alışveriş merkezlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçe merkezinde saat 22.00 sıralarında yolda ilerleyen şehir içi yolcu minibüsü de Kuşadası Ticaret Odası önünde suya gömüldü. Motoru arızalanan minibüs hareket edemezken, bir süre sonra yağmur suyu içeriye dolmaya başladı. Büyük bir bölümü suya gömülen ve içerisinde 20 kişinin bulunduğu minibüstekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Minibüste mahsur kalan yolculara çevredekiler ile olay yeri yakınında bulunan AKUT Kuşadası ekip lideri Tağmaç Saraçoğlu yardım etti. Yolcular, bir iş yerinden getirilen şezlong ve tahta kapılar kullanılarak yol kenarındaki bariyerlere çıkarıldı. Yolcuların kurtarılma anlarının ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildiği ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

