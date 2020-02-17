Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Abdurrahman Arıcı'ya bel fıtığı tedavisi - Son Dakika
Kütahya'da Abdurrahman Arıcı'ya bel fıtığı tedavisi
7 saat önce
Eski Bakan Yardımcısı ve 23. Dönem Antalya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Arıcı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemiz (KSBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde gördüğü tedaviden memnun kaldığını ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu'ya teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:34 Kaynak: İHA
Eski Bakan Yardımcısı ve 23. Dönem Antalya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Arıcı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemiz (KSBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde gördüğü tedaviden memnun kaldığını ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu'ya teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Şu an Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFGHD) Başkanlığını yapan Prof. Dr. Abdurrahman Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Acet ve TFFGHD Kütahya Şubesi Başkanı Ahmet İlhan Aydın ile birlikte Rektür Kavuncu'ya teşekkür ziyareti gerçekleştirerek, FTR Hastanesi'nde bel fıtığından dolayı gördüğü tedaviden memnuniyetini dile getirdi. - KÜTAHYA
Son Dakika Türk Eximbank, döviz kredilerinde 140 baz puana varan faiz indirimine gitti İstanbul Havalimanı'nda taksiler için yeni dönem! "En Taksi" uygulaması hayata geçirildi Darbeci Hafter'in hava saldırısı nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu Antalya'da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu