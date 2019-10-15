Kütahya İl Genel Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kütahya İl Genel Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Hazırlanan basın açıklamasını İl Genel Meclisi üyesi Ali Okumuş, okudu.



Harekatın Türkiye için tercih değil zorunluluk olduğunu belirten Okumuş, "Devletimiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, güvenli bir bölge tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki; bu harekat Türkiye için tercih değil bir zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alacak olan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden, terör örgütlerinin isimleri, görünüş ve üniformaları farklı olsa da özlerinde aynıdır. Hepsi aynı güçlere hizmet eden maşalardır.Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağına inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı ile bölgede yeni bir iklim oluşumunu sağlayacaktır.Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, kendi vatandaşları ile Suriye halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Bu çerçevede, Kütahya İl Genel Meclisi tüm üyeleriyle ve gür bir sesle, Barış Pınarı Harekatında Kahraman Ordumuzun, Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyor, Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyoruz. Gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Dualarımızın onlarla, kalplerimiz onlarda" dedi. - KÜTAHYA