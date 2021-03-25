- Kuzey Kore'den "balistik füze" denemesi- Japonya Başbakanı Suga: "Barış ve güvenliği tehdit ediyor" - Son Dakika

- Kuzey Kore'den "balistik füze" denemesi- Japonya Başbakanı Suga: "Barış ve güvenliği tehdit ediyor"

25.03.2021 17:18

- Kuzey Kore'den "balistik füze" denemesi Japonya Başbakanı Suga: "Barış ve güvenliği tehdit ediyor" Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin bu sabah iki balistik füze fırlattığını açıkladı.

- Kuzey Kore'den "balistik füze" denemesi

Japonya Başbakanı Suga: "Barış ve güvenliği tehdit ediyor"

TOKYO - Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin bu sabah iki balistik füze fırlattığını açıkladı. Japonya Başbakanı Suga Pyongyang'ın eylemini "Japonya ve bölgenin barış ve güvenliği için tehdit" olarak niteledi.

Kuzey Kore'nin bugün 2 yeni füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, füzelerin Kuzey Kore'nin doğu kıyılarından Japon Denizi'ne ateşlendiği açıklandı. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga Pyongyang'ın eylemini şiddetle kınayarak gelişmeyi "Japonya ve bölgenin barış ve güvenliği için tehdit" olarak niteledi. Denemenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olduğunu hatırlatan Suga, füzelerin ilkinin sabah 07.00'den kısa bir süre sonra, ikinci füzenin ise yaklaşık 20 dakika sonra fırlatıldığı bilgisini paylaştı. Suga, füzelerin Japonya karasuları ve münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü belirtirken, 420 kilometre ve 430 kilometre yol alan iki füzenin bölgede seyreden gemi ve uçaklara zarar vermediği öğrenildi.

Japonya Pekin'deki büyükelçiliği aracılığıyla Kuzey Kore'yi diplomatik yollardan protesto etti.

Kuzey Kore'nin 29 Mart 2020'den bu yana gerçekleştirdiği ilk balistik füze denemesi, ABD ve Güney Kore hükümetlerinin geçtiğimiz hafta sonu Pyongyang'ın seyir füzesi ateşlediğini söylemesinin ardından geldi. ABD'de Başkan Joe Biden'ın yönetimi devralmasından bu yana gerçekleşen ilk deneme olması nedeniyle önem taşıyan son girişim, Güney Kore ve ABD başta olmak üzere uluslararası arenada tepki ile karşılandı.

Güney Kore'den de tepki gecikmedi

Seul'de acil bir Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı yapan Güney Koreli yetkililer, Biden yönetiminin Kuzey Kore politikasını belirlemeye çalışırken Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına dair "derin endişelerini" dile getirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, ordunun Kuzey Kore'den gelebilecek herhangi bir provokasyona karşı hazır olduğunu belirtti.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Mike Kafka, ABD ordusunun füzelerin farkında olduğunu ve müttefiklerle yakından istişare ederken durumu izlediğini ifade etti. Kafka ayrıca, "Bu faaliyet, Kuzey Kore'nin yasadışı silah programının komşularına ve uluslararası topluma yönelik oluşturduğu tehdidin altını çiziyor" ifadelerini kullandı.

İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan bir başka üst düzey ABD'li yetkili de Güney Kore ordusundan gelen bilgiler doğrultusunda ilk değerlendirmelerin Kuzey Kore'nin iki kısa menzilli balistik füze ateşlediğini gösterdiğini söyledi. Fırlatmaların, ABD'lin ve Güney Koreli yetkililerin, hafta sonu boyunca Kuzey'in batı denizine seyir füzesi olduğu varsayılan kısa menzilli silahları ateşlediğini söylemesinden bir gün sonra geldi.

- Kuzey Kore'den balistik füze denemesi- Japonya Başbakanı Suga: Barış ve güvenliği tehdit ediyor
- Kuzey Kore'den balistik füze denemesi- Japonya Başbakanı Suga: Barış ve güvenliği tehdit ediyor
- Kuzey Kore'den balistik füze denemesi- Japonya Başbakanı Suga: Barış ve güvenliği tehdit ediyor
- Kuzey Kore'den balistik füze denemesi- Japonya Başbakanı Suga: Barış ve güvenliği tehdit ediyor

Japonya hükümeti, Kuzey Kore, Japonya, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Kuzey Kore'den 'balistik füze' denemesi- Japonya Başbakanı Suga: 'Barış ve güvenliği tehdit ediyor' - Son Dakika


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