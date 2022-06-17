Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Prespa Diyalog Forumu'nda konuştu

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkanlar ile ilgili yakın zamanda karar alması gerektiğine işaret ederek, "Net perspektif için net pozisyonlara ihtiyaç var. Batı Balkanlar'ın istikrarı buna bağlı. Son yıllardaki mesajların tekrarlanması halinde yanlış ve zararlı bir sinyal olacaktır." dedi.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığınca ülkenin güneybatısındaki Ohri şehrinde düzenlenen Prespa Diyalog Forumu'nun ikinci gün oturumları kapsamında "Birlikte sürdürülebilir Avrupa güvenliğini inşa ediyoruz" başlıklı panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Osmani, Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyon sürecini değerlendirerek bölgenin sadece AB üyesi ülkelerle sınırları olduğunu, bu yüzden kullanılması gereken doğru sözcüğün AB'nin genişlemesi değil, tamamlanması olması gerektiğini vurguladı.

Entegrasyonun jeostratejik bir mesele olduğunu, Batı Balkanlar'ın birçok açıdan Avrupa'ya açılan kapıyı temsil ettiğini ifade eden Osmani, bu noktada enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinden göç ve Orta Asya veya Afrika ile bağlantı meselelerden bahsedilebileceğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB'nin yakın zamanda karar alması gerekiyor. Net perspektif için net pozisyonlara ihtiyaç var. Batı Balkanlar'ın istikrarı buna bağlı. Son yıllardaki mesajların tekrarlanması halinde yanlış ve zararlı bir sinyal olacaktır. En yakın bölge olarak Batı Balkanlar, Avrupa için çok önemli ve Ukrayna'da meydana gelen dramatik olayların devamında Avrupa tehlikededir."

Osmani, AB'nin önemli bir kavşakta olduğunu, Batı Balkanlar'ı şimdi dışarda bıraktığı takdirde daha fazla kaybeden tarafın AB olacağını söyledi.

Panelde konuşma yapan AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmid de özellikle Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak liderliğini üstlendiği örgütün rolü hakkında konuştu.

AGİT'in çatışma şansını indirmek için kurulduğunu hatırlatan Schmid, AGİT'in yeni çatışmaların çıkmasını engellemek adına günlük bazda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Savaşın ağır gerçekliği ile karşı karşıya olduklarına işaret eden Schmid, "Bu eşi görülmemiş bir olay. Bunu başka hiçbir şeyle karşılaştırmak istemem, çünkü bu bir katılımcı devletin bir diğerine karşı başlattığı ve ağır sonuçları olan, tamamen kışkırtılmamış, haksız, yasa dışı bir savaş." diye konuştu.

Hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın AGİT'in bir parçası olduğuna işaret eden Schmid, Rusya ve lideri Vladimir Putin'in iş birliği ve diyalog çabalarına rağmen gücü seçtiğini ifade etti.