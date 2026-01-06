La Traviata Operası Ocak'ta AKM'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

La Traviata Operası Ocak'ta AKM'de

La Traviata Operası Ocak\'ta AKM\'de
06.01.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İDOB'un 'La Traviata' operası, Ocak ayında Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) geçtiğimiz sezon prömiyerini gerçekleştirdiği 'La Traviata Operası', bu yıl da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak. Eser, Ocak ayı boyunca AKM'de sahnelenecek.

Tarihin en çok sahnelenen ve hayranlık uyandıran eserlerinden biri olan 'La Traviata Operası'nın prömiyeri, geçtiğimiz sezon Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Eser, bu sezon da AKM'de sahnelenecek. Rejisör Recep Ayyılmaz'ın sanatın tüm dallarından yararlanarak ortaya çıkardığı yorumu ile sahnelediği La Traviata izleyiciyi, kendisini yalnızca bir operada değil, insanlığın en temel duygularını işleyen bir yaşam tablosunun içinde bulmaya davet ediyor.

Alexandre Dumas'nın (oğul) 1848 yılında kaleme aldığı Kamelyalı Kadın romanı elde ettiği başarının ardından sadece edebiyat dünyasında değil, tiyatro ve bale gibi sahne sanatlarında da yankılanarak zamansız bir hikayeye dönüşen ölümsüz bir eserdir. Francesco Maria Piave'nin yazdığı libretto, Alexandre Dumas'nın (oğul) romanının özünü kusursuz bir şekilde sahneye taşımaktadır. Verdi'nin müziği, bu hikayeye evrensel bir ruh kazandırırken; Violetta'nın melankolisi, Alfredo'nun tutkusu ve Germont ailesinin toplumsal baskıları, her biri ayrı ayrı, müzikal olarak canlandırılarak her notada ve her melodide, karakterlerin yaşadığı duygusal fırtınalar gözler önüne serilmektedir.

La Traviata, sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda dönemin toplumuna tutulan bir eleştiri aynasıdır. Paris'in eğlence dolu yüzeyinin altında, toplumsal tabular, kadınlara biçilen roller ve aşkın özgürleştirici gücü sorgulanmaktadır. Violetta, hem güçlü hem de kırılgan bir karakter olarak, bu çatışmaların tam merkezindedir. Onun trajedisi, bireysel arzular ile toplumsal normlar arasındaki uzlaşmaz gerilimin bir yansımasıdır.

Temsillerde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Zdravko Lazarov yönetiyor. Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyduğu ve dramaturjisini üstlendiği La Traviata'nın dekor tasarımı Çağda Çitkaya'ya, kostüm tasarımı Gizem Betil, ışık tasarımı ise Yakup Çartık'a ait. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu'nu Paolo Villa'nın yönettiği eserde koreografi Kürşat Kılıç'a ait.

La Traviata Operasının temsillerinde, 'Violetta Valery' rolünde Hale Soner ve Evren Işık Yasemin, 'Alfredo Germont' rolünde Mert Süngü ve Berk Dalkılıç, 'Giorgio Germont' rolünde Caner Akgün ve Murat Güney, 'Flora Bervoix' rolünde Barbora Hitay ve Elif Tuğba Tekışık, 'Gastone' rolünde Efe Doğrukul ve Çağrı Köktekin, 'Barone Douphol' rolünde Burak Kul ve Arda Durgut, 'Marchese d'Obigny' rolünde Şahin Dedemen ve Erencan Karadi, 'Dottore Grenvil' rolünde Emre Güngör ve Erdem Sakarya, 'Annina' rolünde İrem Büşra Bayır ve Seda Taşpınar, 'Giuseppe' rolünde Hazal Ata ve Anıl Önder, 'Comissionario' rolünde Berke Tükenmez, 'Alexandre Dumas' rolünde Selim Borak ve Sinan Kaymak, 'Guiuseppe Verdi' rolünde Oktay Aksoy ve Cem Cüneyt Çelik sahnede olacak.

OCAK AYINDA AKM'DE

Eser, 8- 10- 17- 21- 31 Ocak'ta AKM'de sahnelenmeye devam edecek.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Müzik, Sanat, AKM, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat La Traviata Operası Ocak'ta AKM'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
İrlanda’dan ilk kez ev alacaklara konut bedelinin yüzde 30’una kadar devlet desteği İrlanda'dan ilk kez ev alacaklara konut bedelinin yüzde 30'una kadar devlet desteği
Berlin’de kriz derinleşiyor: Karanlığın 3. gününde binlerce kişi buz kesti Berlin'de kriz derinleşiyor: Karanlığın 3. gününde binlerce kişi buz kesti
Stockholm’de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
20:48
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
18:37
Bakan Şimşek’le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 21:39:41. #7.11#
SON DAKİKA: La Traviata Operası Ocak'ta AKM'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.