Lavanta bahçeleri açık hava stüdyosu oldu - Son Dakika

Lavanta bahçeleri açık hava stüdyosu oldu

ISPARTA ve Burdur'un Türkiye çapında ünlenen lavanta bahçeleri, her yıl haziran ayı sonunda çiçeklerin açmaya başlamasıyla, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Lavanta bahçeleri açık hava stüdyosu oldu, System.String[]

ISPARTA ve Burdur'un Türkiye çapında ünlenen lavanta bahçeleri, her yıl haziran ayı sonunda çiçeklerin açmaya başlamasıyla, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Lavanta bahçeleri, pandemiye rağmen bu yıl da fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

Burdur Gölü'nün kuzey hattına çok yakın mesafedeki, Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı 'Lavanta Kokulu Köy' olarak ünlenen Kuyucak köyü ile Burdur'da Karakent köyündeki Lisinia Doğa Yaşam Alanı ve Yeşilova Akçaköy'deki 400 dönümlük Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi, pandemiye rağmen bu yıl da ilgi odağı oldu. Gelin ve damatların yanı sıra, nişanlılar, sevgililer, aileler, arkadaş grupları lavanta bahçelerinde fotoğraf çekimi yaptırıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜTürkiye'nin en büyük lavanta üreticisi konumundaki Lisinia Doğa Yaşam Alanı kurucusu Öztürk Sarıca, Akçaköy'de 370 dekarlık tek parça en büyük bahçenin yanı sıra, köyde toplam 1100 dekar, Karakent ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kampüs alanıyla birlikte toplam 1900 dekara yakın lavanta üretimleri olduğunu söyledi.TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİM 15 BİN DEKARBurdur'da diğer üreticilerle birlikte toplam üretim alanının 3 bin, Isparta'da ağırlıklı Kuyucak köyü olmak üzere toplam üretim alanının 6 bin dekar civarında olduğunu belirten Sarıca, Türkiye genelinde ise 5 yıl önce 4 bin dekar olan toplam üretim alanının 15 bin dekara yükseldiğini açıkladı. Türkiye'deki lavanta yağı üretiminin kendi ihtiyacını karşılamaya yetmediğini kaydeden Sarıca, "50-60 bin dekar daha lavanta bahçesine ihtiyaç var. Şu anda Türkiye hala yurtdışından lavanta yağı alımı yapıyor" dedi.KORONAVİRÜS YÜZDE 70 ETKİLEDİBu yıl koronavirüs nedeniyle lavanta bahçelerine düzenlenen gezilerde yüzde 70'e yakın düşüş olduğuna dikkati çeken Sarıca, "Çünkü otobüsler sınırlı sayıda kişi alabiliyor. İnsanlar sokağa çıkmaya korkuyor. Zaten biz de çok yoğun bir kalabalık istemiyoruz. Gün boyunca tedbirlerini almış insanları alanımıza davet ediyoruz. Maskesiz alana kimsenin girişine izin verilmiyor ve ateş ölçümleri de yapılarak 38 derece ve üzeri olanları almıyoruz. Cumartesi ve pazar günleri yoğun oluyor. Alanımız da sosyal mesafe kurallarına uygun dizayn edildi" diye konuştu.TURİSTLERE BUTİK TUR Alanya'da fotoğrafçılık yapan Alsu- Aytaç Deveci çifti, üç yıldır Burdur ve Isparta'daki lavanta bahçelerinde fotoğraf çekimi yapıyor. Alanya, Side, Kemer gibi tatil bölgelerine gelen ağırlıklı Rus, Alman, Belaruslu, Ukraynalı turistlerin yanı sıra, aile, sevgili, balayı ve düğün çekimleri için hem Kuyucak hem de Akçaköy'e götürdüklerini belirten çift, "Yerli turistlere de aynı hizmeti veriyoruz. Günübirlik randevu alınarak, Kuyucak ve Akçaköy dışında Salda Gölü'nde de fotoğraf çekimi yapıyoruz" dedi.EN GÜZEL ÇEKİM SAATLERİFotoğraf turlarında çekim saatlerinin de önemli olduğunu vurgulayan Aytaç Deveci, "Salda Gölü'nde 12.00-15.00 arasındaki öğle saatleri gölün turkuaz renginin en güzel göründüğü anlar olduğu için, çekimi bu saatler arasında yapıyoruz. Lavanta bahçelerinde ise özellikle gündoğumu ve günbatımını tercih ediyoruz. Sabah 05.30-06.30 arası, akşam 19.00-20.00 saatleri arası renklerin en güzel olduğu anlar" diye konuştu.TALEP VAR AMA TURİST GELEMİYOR

Fiyatların yol, sezon, kişi sayısı ve talebe göre değişmekle birlikte bin ya da iki bin lira arasında değiştiğini belirten Deveci, "Her çekimde 150-200 fotoğraf çekiyoruz. Müşterimizin beğendiği 15-20 fotoğraf düzenlendikten sonra kart olarak kendilerine takdim ediliyor. Lavanta turları haziran sonundan ağustos ortalarına kadar sürüyor. Sezonda tur sayımız 10'u aşıyor. Ama bu yılki turlar talep çok olmasına rağmen pandemi nedeniyle düştü" dedi.


Isparta, Türkiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 08:11

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lavanta bahçeleri açık hava stüdyosu oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı Barcelona'nın efsanelerinden Xavi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Son dakika: CHP Kurultayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu: İlk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım         
10:44
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu         
10:39
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak         
09:47
Fenerbahçe Karagümrük'ten Brahim Darri'yi kadrosuna kattı! 3 yıllık sözleşme imzalanacak Fenerbahçe Karagümrük'ten Brahim Darri'yi kadrosuna kattı! 3 yıllık sözleşme imzalanacak         
09:45
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti         
09:35
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor         
08:55
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi         
08:29
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız         
00:06
Lille, Galatasaraylı Mustafa Kapı'yı transfer etti Lille, Galatasaraylı Mustafa Kapı'yı transfer etti         
23:50
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış         
23:17
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu         
21:51
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor         
21:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi         
20:48
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı         
20:44
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti         
19:55
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi         
19:31
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu         
19:06
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş         
18:29
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri         
18:01
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı         
17:07
Pınar Gültekin cinayetinde annenin Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü         
16:29
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım         
16:15
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı         
16:03
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 14:48:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lavanta bahçeleri açık hava stüdyosu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei